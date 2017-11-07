2018 "e-Devlette dönüşüm yılı" olacak

2018 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, ekim ayı itibarıyla kamu kurumlarına ait 17 bin 894 internet sitesi bulunurken, 346 kamu kurum ve kuruluşunun 2 bin 292 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor.



E-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı da aynı ayda 34 milyonu aşarken, e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamalarından sunulan hizmet sayısı da 873'e yükseldi.

Program çerçevesinde 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilecek. E-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde etkin koordinasyonla yürütülmesini sağlayacak organizasyon yapısı oluşturulacak.



Türkiye "milli e-posta"sına kavuşacak



E-Devlet uygulamasına yönelik gelecek yıl uygulanacak politikaların da yer aldığı programa göre, 2018 sonu itibarıyla "Dijital Türkiye" çalışmaları genişletilerek kamu kesiminde dijital dönüşüme yönelik sürekliliği olan bir sistem ve yönetim modeli oluşturulacak.



Bu dönemde e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin sayısı artırılacak ve kullanımı yaygınlaştırılacak. Ayrıca, Milli e-Posta Projesi yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.



Esnaf ve sanatkarlar ile dernek ve vakıflar Merkezi Kayıt Sistemi'ne dahil edilecek. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında veri üretimi yaygınlaştırılacak.