2018’de gaz beton blok üretimi hedeflediklerini belirten Persan Çatı- Cephe- Yalıtım Sistemleri Türkiye Satış Müdürü Ulaş Öztürk, “Perlit esaslı; hafifliği, yüksek mukavemeti ve yalıtım özellikleri ile ekstra bir yalıtım malzemesi gerektirmeyen gaz beton blok üretimine hazırlanıyoruz. Türkiye’de pazar payı çok yüksek olan gaz beton blokların üretici bazında kapasite artışı ne yazık ki yeterli değil. Sektördeki bu açığı kapatmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Dağıtım ağını genişleten ve üretim teknolojisini yenileyen Persan’ın artan talepler üzerine satış kadrosunda büyümeye gittik. Bu anlamda 2018 atılım yılı olacak. Yapı elemanları sektöründe deneyimli isimleri ekleyerek büyümeye devam ediyoruz” dedi.



2018’de Persan’ın yeni yatırımlarla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda dağıtım ağını geliştireceğini belirten Öztürk, “ 2018 yılı hedefimizde Kuzey Avrupa ve Orta Doğu ve Rus ülkeleri var. Persan kalitesini tanıştırdığımız ülkelerin mutlak tercihi oluyoruz. Yeni sezonda ihracat ağımızı artırarak Persan’ı global bir marka haline getirmek hedefindeyiz” dedi. Avantajı ile benzer yapı malzemelerinden ayrışan Termosıva ve Termoşap kalitesini dünyada birçok ülkenin tercih ettiğini ifade eden Öztürk, “Persan yapı elemanları, yüksek derecede ısı yalıtımı sağladığı için bina ile çevre arasında ısı geçirgenliğini engeller. Bu sayede, odanın ısısı aynı kalır. Sonuç olarak sıcak bir iklime sahip olan Brezilya’da ev, otel, hastane veya okul içleri oda sıcaklığında kalırken, soğuk bir iklime sahip olan Almanya’da ise söz konusu yapıların içi daha sıcak kalır” diye konuştu.



AVANTAJLI ÜRÜNLER

Brezilya ile çözüm ortaklığı için yetki anlaşması yapan Persan, dağıtım ağına Ukrayna’yı da ekleyerek tüm dünyaya yayılma hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda Almanya ile de el sıkışan Persan , Alman yapı marketlerinde Termosıva ve Termoşap ürünlerinin perakende satışı için anlaşmaya vardı. Persan’ın yeni yatırımları hakkında bilgi veren Öztürk şunları söyledi: “Yapı elemanlarımızda Erzincan Erper Maden İşletmesine ait Mollaköy Perlitini kullanıyoruz. Perlit kullandığımız yapı elemanları standart yapı elemanları ile karşılaştırıldığında nefes alır, nem ve küfü önler, 20-44 dB ses yalıtımı yapar, hafiftir ve ısı yalıtımı yapar. Rakipsiz avantajlarıyla tercih sebebi olan Persan Çatı-Cephe-Yalıtım Sistemleri’nde Termoşap, Termosıva, 60 yıl suya ve dona dayanıklı kiremit üretiminin yanı sıra yapı elemanları sektörü için üretilen tüm ürünler bulunuyor. Persan kalitesini tanıştırdığımız tüm ülkeler, firmamız ile güç birliği içerisine giriyorlar. Bugüne kadar Persan kalitesini Suriye, Hindistan, Irak, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere ulaştırdık. Son yıllarda ise Ukrayna, Almanya, Kazakistan, Katar gibi ülkelere ihracat yapıyor ve yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Yakın zamanda Kazakistan ile yaptığımız 1 milyon liralık anlaşmayı Persan’ın başarısına örnek olarak verebilirim. Kazakistan’da bulunan tüm yapılar Termosıva sayesinde daha güvende olacak. 2018’de de hedefimiz en kısa zamanda en çok ülkeye ulaşmak.”