2017’ye damga vuran öğretmenler...‘Dünyanın en iyileri’ arasına giren de var, müzik grubu kuran da

2017'de eğitim dünyası yine hareketliydi. Sınav sistemlerinde yapılan değişiklikler, yeni müfredat gibi konulardaki tartışmaların arasında başarılı öğretmenler de gündemde kendine yer buldu. Aralarında dünya listesine giren eğitimciler olduğu gibi, müzik grubu kurup öğrencilerine konser veren de var, görme engelli olduğu halde öğrencileriyle kuvvetli bağlar kurup takdir toplayan da, "bilim annesi" olarak anılan da. İşte 2017'de başarılarıyla gündeme gelen öğretmenlerden bazıları:





‘DÜNYANIN EN İYİ 50 ÖĞRETMENİ’ ARASINDA

Samsun Ayvacık İlçesi’ndeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33), Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen ’Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği ‘En iyi 50 öğretmen’ arasında yer aldı. Akkuş’un başlattığı, ‘Baba Bana Bir Masal Anlat’ projesi, Türkiye geneline yayılıp sekiz yıl sonunda 45 ilde uygulanır hale geldi. Ayrıca Akkuş, ’Oyuncak Kumbarası’ projesiyle köylerdeki anaokulları için oyuncak toplama çalışması yapmış, bu projeyle de birçok ödül kazanmıştı. Nurten Akkuş ayrıca, sosyal medya üzerinden yılın öğretmeni seçilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de davet edilmişti. ‘Küresel Öğretmen Ödülleri’ 2018 Mart’ta verilecek.

ANAOKULUNDA ERKEK ÖĞRETMEN

Ayvacık Anaokulu’nda görev yapan tek erkek okul öncesi öğretmeni olan 1 çocuk babası Musa Can (28), öğrencilerine baba sevgi ve şefkati gösteriyor. Anaokulunda bir erkek öğretmenin görev yaptığını gören bazı velilerin şaşırdığını belirten Can, “Bence okul öncesinde erkek öğretmen sayısı artmalı. Sadece kadınlara has olarak görülmemeli. Belki benimle zaman geçiren çocuklar babalarına karşı olan ön yargılarını da kırmış oluyor, ‘babama yaklaşırsam bana kızar mı’ ön yargısının da önüne geçmiş oluyor” dedi.

ÖĞRENCİLERİN “BİLİM ANNESİ”

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası’nda dünya birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü kazanan takımın öğretmeni Hatice Küpeli’yi, öğrencileri “Bilim anne” olarak adlandırıyor. “Bilim annesi” Hatice Küpeli, öğrencilerine anne şefkatiyle bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Antalyalı öğrencilerin oluşturduğu 3 kişilik robot takımı, 7 Ağustos’ta Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası’nda “zihin gücü ile nesnelerin kontrolü” projesiyle kendi kategorisinde dünya şampiyonu oldu. “Zihin gücü ile araç kontrolü” ikinci, “uzaktaki el” projesiyse dördüncülüğü elde etti. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Küpeli, “Öğrencilerimiz özel yetenekli çocuklar olduğu için yeni bir şeyler öğrenmekten ve üretmekten çok büyük mutluluk duyuyor. Onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz” diyerek duygularını özetledi.

Robot takımından Efe İnan öğretmeniyle ilgili, “Bilim annemiz Hatice öğretmenimi çok seviyorum. Annemiz gibi davrandığı için saygının yanında kendisine sevgi de duyuyoruz” dedi.

Robot takımından Buket Naz Zeren ise, “Öğretmenimiz olmasa bu kadar başarılı olmayı ve takdir edilmeyi hayal bile edemezdim. Yarışmaya hazırlanırken kendisi de bir öğrenciymiş gibi bize yakınlık gösterdi” diye konuştu.

GÖRMEYEN GÖZLERİYLE ÖĞRENCİLERİNE IŞIK SAÇIYOR

Konya’nın Karapınar ilçesinde 7 yıldır öğretmenlik yapan görme engelli Gazi Baştürk, öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyor. Fevzipaşa Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmenliği yapan 38 yaşındaki Baştürk, hem öğrencileri hem de mesai arkadaşları tarafından çok seviliyor. Gazi öğretmenin her sınıfta gönüllü bir yardımcı öğrencisi bulunuyor. O gelmeden yoklamayı yapan öğrenci, derste de öğretmenine yardımcı oluyor. Gazi öğretmen, dersi anlattıktan sonra soru sorarken, küçük yardımcısı da parmak kaldıranları ona söylüyor. Öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerini ders aralarında da yalnız bırakmıyor, okul bahçesinde kollarına girdikleri Gazi öğretmenle neşeli sohbetler yapıyor.

Gazi Baştürk, küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu gözlerini kaybettiğini söyledi. Görme engelinin işinde sorun oluşturmadığının altını çizen Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her gün evde öğrencilerime faydalı olabilmek için konulara çalışıyorum. Kabartma ders kitaplarım var, konuları onlardan çalışıyorum. Konuşan bilgisayarım var, eksiklerimi oradan tamamlıyorum. Sınav sorularını öğretmen arkadaşımın yardımıyla hazırlıyorum. Çocuklarımın karşısına eksiksiz çıkıp, onlara faydalı olmayı görev sayıyorum. Öğrencilerimi aydınlatmak, geleceğe hazırlamak, vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler yetiştirmek için öğretmenliği seçtim. Dünyaya yeniden gelsem yine öğretmenliği seçerdim” diye konuştu.

Öğrenciler de Gazi öğretmen ile aralarında çok özel bir bağın olduğunu belirterek, “Gazi öğretmenimiz çok güzel ders anlatıyor. Ondan öğrendiklerimizle geleceğe hazırlanıyoruz. Onu çok seviyoruz, her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dediler.

ÖĞRETMENLERDEN MÜZİK GRUBU

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, 3 öğretmen ve eski bir öğrencisiyle birlikte oluşturduğu ‘Grup 4 Göz’, öğrencilere, velilerine ve mesai arkadaşlarına konser verdi. Öğrencileriyle derste ve ders dışında sosyal bağ kuran öğretmen grubunu izleyen gençler, derste dikkatle dinledikleri öğretmenlerinin çalıp söylediği şarkılarla yerlerinde duramadı. Barış Beşir, müziği müthiş bir tutku olarak gördüğünü, bunu çevresine de yansıttığını düşündüğünü söyledi. Beşir, “İnsanın mutlaka yaşama tutunabileceği enerji aldığı, bir hobisi olmalı. İnsanların duygularından da böyle beslendiğimi zannediyorum. Muhasebe öğretmeniyim. Mesleğin kattığı çok şey var. Çocuklara nota, müzik, söz şiirlerle ulaşmak benim için daha da farklı bir duygu. Hayat çok güzel, hayatın bir köşesinde mutlaka bulunmak lazım. Hayatın rengini bırakmamak gerekiyor” diye konuştu. Aynı okulda müzik öğretmeni, grup üyelerinden Bertal Saltık da, “Müzik yaparken öğrencilerimizin de bizi izleyerek aynı ortam içerisinde bulunarak, sınıf dışında da bir araya gelerek ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Konser ortamında nasıl eğlenebileceklerini, nasıl hareket edilebileceklerini bir anlamda göstererek, toplu bir fotoğraf karesi gibi oturtmaya çalıştık. Öğrencilerimiz anne-babalarıyla konser izleyerek birlikteliğimizi ortaya çıkardığımızı görüyoruz” dedi.