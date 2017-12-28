2017'ye bu ünlüler damga vurdu!

2017 yılının en çok konuşulan düğünleri

2017 yılı, ünlüler arasındaki birçok ismin düğününe şahitlik etti. Bu düğünlerden Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin düğünü, medya tarafından yılın en medyatik düğünü seçildi. Fransa’nın sahil kasabası St. Tropez’de gerçekleşen nikah töreninin ardından ünlü beach kulüp Bagatelle’de düğün töreni gerçekleşti. Düğüne 250 davetli katıldı. Subaşı tarafından düğünle ilgi paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin düğünü en medyatik düğün seçilirken, Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan raporda Acun, 38 bin 734 haber ile yılın en medyatik ismi olarak belirlendi.

Mustafa Ceceli nikah masasına oturdu

Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le evleneceğini açıklayan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Temmuz ayında nikah masasına oturdu. Çubuklu Vadi Konaklarında sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı sade bir nikah töreni yapıldı. Ceceli ve İmer düğünü, biten bir evliğinin hemen ardından gerçekleşmesi ile çok konuşuldu. Ünlü sanatçı yıl boyunca 18 bin 327 haberle yıla damga vuran isimlerden oldu.

Yılın en çok konuşulan diğer düğünleri ise giydikleri kıyafetlerle benzerlik gösteren Burak Özçivit ve Fayriye Evcen çifti ile Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu çiftinin düğünleri oldu.

Demet Akalın gündemden düşmedi

Magazin dünyasına damga vuran bir diğer isim ise Demet Akalın oldu. Akalın, verdiği konserlerinin yanı sıra ünlü isimlerle yaşadığı polemikler ve alışverişte tercih ettiği pahalı ürünlerle yıl boyunca adından söz ettirdi. Eşi Okan Kurt’a gelen haciz kararı ile sarsılan Akalın, yoğun tempoda verdiği yaz konserleri ile kısa sürede durumu toparladı. Ünlü şarkıcı 33 bin TL’ye aldığı çizmeleri ve 5 bin 240 TL’ye aldığı çorapları ile de medyanın gündeminde olmaya devam etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıl boyunca 31 bin 914 haberin konusu olarak 2017 yılına damga vuran en medyatik isimler arasındaki yerini aldı.

Tarkan’ın “10” albümü yıla damga vurdu

Megastar Tarkan’ın merakla beklenen albümü sevenleriyle buluştu. Tarkan’ın “10” adlı albümünde yer alan “Yolla” parçası en çok dinlenenler arasındaki yerini aldı. Megastar yaz aylarında Harbiye Açıkhava'da verdiği konserlerle sevenleriyle buluştu. Yaptığı çalışmalarıyla birlikte mutlu aile tablosuyla da dikkat çeken ünlü sanatçının, baba olma arzusu da en çok konuşulan başlıklardan oldu. Tarkan yıl boyunca 26 bin 874 haberin konusu olarak 2017 yılına damga vuran isimler listesinde üçüncü sırada yer aldı.

En iyi çıkışı Aleyna Tilki yakaladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, “Sen Olsan Bari” adlı yeni şarkısı ve klibiyle adından söz ettirdi. Klip, Youtube’da ilk 24 saatte 5 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırdı. Tilki, şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de gündemden düşmeyerek magazin haberlerinin ilk sıralarında yer aldı. Medya Takip Merkezi’nin aynı raporuna göre genç şarkıcı, 21 bin 597 haber ile yıla damga vuran isimler arasında yer almayı başardı.

Metin Hara ile Adriana Lima aşkı, Türk Medyası’nda inandırıcı bulunmadı

Brezilyalı model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, Türk medyası tarafından reklam aşkı olarak yorumlandı. İkili, basında ve sosyal medyada yapılan çeşitli yorumlarla medyanın ilgi odağı oldu. Şimdilerde ayrıldı ayrılacak yorumları yapılsa da Hara, ilişkilerinin sürdüğünü açıklıyor. Yaşadıkları aşk ile Temmuz ayında Adriana Lima, 3 bin 489 haberde Metin Hara ise 3 bin 305 haberde adlarından söz ettirdiler.

Murat Başoğlu’nun fotoğrafları yılın skandal olayı olarak kayda geçti

Murat Başoğlu’nun teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğraflarının medyaya yansıması magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Fotoğraftaki kadının öz yeğeni olduğu iddiaları ile skandal bir hal alan ilişki, ikili tarafından reddedildi. Ardından açılan davalar, ortaya atılan farklı yorumlar ile skandal olay, uzunca bir süre gündemi meşgul etti. Başoğlu eşini öz yeğeni ile aldatma haberleri ile 7 bin 994 haberin konusu oldu.

Vatan Şaşmaz cinayeti sevenlerini yasa boğdu

2017 yılını geride bırakırken yaşanan aşklar, aldatmalar, yeni çıkan albümler derken acı kayıplar da magazin ve sanat dünyasının gündemini belirledi.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın 27 Ağustos’ta Beşiktaş'ta ünlü bir otelde öldürülmesi, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sunucunun hayatına son veren kişi ise daha önce aşk yaşamış olduğu iddia edilen eski manken Filiz Aker’di. Aker, Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Cinayetin ardından Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ın takıntılı aşığı olduğu, ikili arasında borç ilişkisi olduğu konuşuldu. Soruşturmanın ardından olay kayıtlara, Filiz Aker’in Vatan Şaşmaz’ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti.

Sanat dünyasında yas vardı

Magazin dünyası eğlenceli olayların yanı sıra üzücü olaylara da şahitlik etti. Sanat camiası Yeşilçam’ın usta isimlerinden 2017 yılında Ayberk Atilla, Halit Akçatepe, Bülent Kayabaş, Fikret Hakan, Hakan Balamir ve Kuzey Vargın’ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Müzik dünyasından gelen acı haberler, erken vedalar ve ayrılıklar camianın yanı sıra sevenlerini de üzdü.

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, evinin otoparkında beyin kanaması geçirip düşmüştü. Sevilen sanatçı günlerce yaşam mücadelesi vermesine rağmen hayata gözlerini yumdu. Şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran pop müzik sanatçısı Harun Kolçak, 62 yaşında aramızdan ayrıldı. Türk pop müziğin efsane isimlerinden Kolcak’ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.