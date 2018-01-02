2017’nin utanç raporu

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Platformun verilerine göre, 2016 yılında 328 kadın, 2015 yılında ise 303 kadın öldürülmüştü.

KURTULMAK İÇİN İNTİHAR EDECEKTİ

2017’de cinsel şiddete uğrayan toplam 332 kadından biri olan 16 yaşındaki A.S. nişanlısı tarafından cinsel istismara uğradı ve hamile kaldı. Bebeği evinin tuvaletinde kimse yokken gizlice doğurup ailesinden korktuğu için dışarı attı. Bursa’da G.A. ayrılmak istediği için erkek arkadaşının tecavüz girişimine maruz kaldı. Genç kadın kurtulmak için evin camından atlamak istedi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtulmak için intihar etmek istediğini açıkladı.

10 ÇOCUĞU BABASI ÖLDÜRDÜ

Bu yıl cinayete kurban giden 20 çocuğun yarısı, babası tarafından öldürüldü. Van’da yeni doğan bebek istismara uğradı. Hastaneye getirilmesiyle, uğradığı istismar sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yalova çocuk parkından kaçırılan 5 yaşındaki E.U. isimli kız çocuğu ölü bulundu. E.U.’nun kaçırıldıktan sonra cinsel istismarda bulunarak öldürüldüğü öğrenildi. Diyarbakır’da 9 yaşındaki M.Ö.’nün babası tarafından 1 ay boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

HER YERDE KIYAFETE KARIŞTILAR

İstanbul’da Sultan Taşar ekmek aldığı fırından çıkarken taksici tarafından ‘O şortla ekmek almaya gelmişsin. O ekmek sana haram. Boğazından geçen her şey sana haram, o babana söyle sana nasıl giyineceğini anlatsın’ şeklinde sözlü saldırıya uğradı.

Yine İstanbul’da, Melisa Sağlam, ‘Ramazan’da böyle giyinmeye utanmıyor musun’ diyerek Ercan Kızılateş tarafından minibüste saldırıya uğradı. Eminönü’nde bir adam “üstüne başına dikkat et, milleti azdırıyorsun” diyerek Canan Kaymakçı adlı kadına sözlü saldırıda bulundu.

MİNİ ETEK BAHANESİ

Aralıkta Ankara’da yaşayan bir üniversite öğrencisi evinin önünde tacize uğradı. Saldırgan sosyal medyadaki dayanışma sayesinde bulundu. Saldırgan ifadesinde “Mini etek giymişti, tahrik oldum” dedi. Sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerden tahrik olduğunu ima ederek , ‘Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’ şeklinde paylaşımlar yapan imam hatip lisesinde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı görevden alındı.

EN ÇOK CİNAYET İSTANBUL’DA

2017’de kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u boşanmak istediği için öldürülürken, 134 şüpheli ölüm ve 110 ‘bahanesi’ tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti. Kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların yaş aralığı da düştü. Bu yıl 15-18 ve 19-25 yaş arasında toplam 65 kadın öldürüldü.

Bir yıl içerisinde en çok kadın cinayetinin gerçekleştiği iller İstanbul’da 57, İzmir’de 32, Antalya’da 25, Bursa’da 18, Adana’da 17, Gaziantep’te 15, Konya’da 12 şeklinde oldu.