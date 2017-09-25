2017'nin öne çıkan aksesuar trendleri

2017 yılı aksesuar trendleri geçmişe kıyasla çok daha gösterişli ve ilham verici modellerle dolu. İşte yaz sezonu aksesuar trendleri:
Tekli küpeler
En gösterişli küpe modellerini tek kulağınıza takarak stil sahibi görünebilirsiniz. Bu trendde büyük boyutlu ve işlemeli küpelere yer vermek serbest.
Doğal taşlı aksesuarlar
Natürel taşlara ilgi giderek artıryor. Siz de doğal taşlı yüzük, küpe ve kolye modellerine yönelerek hem zarif hem de doğal bir görünüm kazanabilirsiniz.
Gösterişli kolyeler
Abartılı ve büyük formlu kolyelerle tüm bakışlar üzerinizde olacak. Bu sezon kolyelerinizi büyük boylarda seçerek modaya ayak uydurabilirsiniz.
Siyah aksesuarlar
Gotik tarza gönderme yapan siyah aksesuarlarla hem asil hem de çekici bir duruş sergileyebilirsiniz. Siyah kıyafetlerle daha fazla gotik tarzınızı ön plana çıkarabilir veya beyazlar içinde siyah aksesuarlarınızla kontrast bir hava yakalayabilirsiniz.
Çoklu yüzükler
Bir parmağa birden çok şekilde sıralanan yüzükler en sık kullanılan trendler arasında. Dikkat çekici bir görüntü yaratan yüzüklerinizin sayısını ise siz belirleyin.
Renkli saç aksesuarları
Renkli bantlar, saç tokaları veya çiçekli süsler... Romantik ve bohem bir hava yaratmak için saç aksesuarlarınızı örgülerle birlikte kullanarak çekici bir stile imza atabilirsiniz.
Avangard bileklikler
Köşeli ve keskin formları ile dikkat çeken avangard bileklikler modern ve futurist etkileri stiline eklemek isteyenleri bekliyor. Bu tarz bilekliklerle birlikte minimal giyim kodlarına sadık kalmanız ise en önemli detay.
Üst kol bileklikleri
Kolunuzun üstüne takacağınız bileklikler ile romantik kıyafetlerinize etnik bir dokunuş katabilirsiniz. Kolun formunu olan bu ayarlamalı bilekliklerle otantik havanızdan ödün vermeyen seçimler yapın.
Mücevherli halhallar
Halhal modası bu sene çok daha göz alıcı. Mücevherlerle bezeli olan halhallar ayaklara şık bir hava katıyor ve herkesin ayaklarınıza bakmasını sağlıyor. Bu tarz halhallar sade sandalet ve terliklerle mükemmel bir uyum içinde.
Korse kemerler
Korse kemerler belinizi hem ince gösteriyor hem de sizi Helenistik döneme davet ediyor. Uzun elbiselerle harika kombinler oluşturan korse kemerlere bu yaz şans verin.
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