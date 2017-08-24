2017’nin ilk yarısında yüzde 23 büyüdü

Setur 2017 yılının Ocak-Haziran dönemine ait performans sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 6 ayındaki net satış hacmini, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artıran Setur, Haziran sonu itibarıyla 684 milyar TL’lik satış hacmi sağladı. Yurt içi turlarda ilk 6 aydaki siparişi tutarını yüzde 103,3 artıran Setur, yurtdışı turlarda ise sadece Ramazan Bayramı periyodunda önceki yıl aynı dönemde yüzde 50 daha başarılı bir performans gösterdi. Türkiye’nin tüm kara ve deniz gümrük çıkış kapılarında, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki butik mağazalarda ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geniş ürün gamı ile faaliyet gösteren Setur Duty Free ise yılın ilk ayında cirosunu yüzde 31 artırmayı başardı.

Setur’un Genel Müdürü Ahmet Sönmez, açıklanan sonuçlarla ilgili olarak “Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejisinin sonuçlarını şimdiden görmekten çok mutluyuz. Setur olarak turizmin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve hem Türkiye içinde hem de yurtdışındaki tüm pazarlarımızda önemli büyümelere imza attık. 2017’nin ilk yarısında bir yandan iş sonuçlarımızı büyütürken, diğer yandan da teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaptık. Bu yatırımın sonuçlarını da yıl sonu performansımızda göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Setur’un kişiye özel ve seçkin tatil paketleri yaratan Setur Select markası 1. yaşını geride bıraktı ve düzenlediği kişiye özel seyahatlerde 4.500, butik turlarda ise 500 misafirine unutulmaz deneyimler yaşattı. Setur, yurt içi tatil turlarında genişleyen ürün portföyü, etkin kanalları ve pazarlama aktiviteleriyle ilk 6 ayda alınan sipariş tutarını önceki senenin aynı dönemine oranla %103,3 büyüttü. Setur, yurt dışı halka açık turlarda ise sadece Ramazan Bayramı periyoduna yönelik 36 farklı üründe, geçen yıla göre %50 artışla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

SETUR DUTY FREE İLK 6 AYDA YÜZDE 31 BÜYÜDÜ

Türkiye’nin tüm kara ve deniz gümrük çıkış kapılarında, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki butik mağazalarda ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geniş ürün gamı ile faaliyet gösteren Setur Duty Free ise ilk 6 ayı %31’lik bir ciro artışı ile kapattı. İlk 6 ay içinde Türkiye’de bir ilke imza atarak Apple marka ürünleri satmaya başlayan Setur Duty Free, müşterilerin daha hızlı hizmet almasını sağlayan mobil kasa uygulamasının yeni sürümünü devreye aldı.

Setur, 2017’nin ilk yarısında "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında turizm sektöründe marka ve itibar değerini en çok artıran markası seçildi ve Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından "Yılın En İyi Seyahat Acentesi" ödülüne layık görüldü. Setur ayrıca hem Capital hem de Forbes dergilerinin ilk 500 listelerinde kategorisinin lideri seçildi, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi sonuçlarına göre, Tur Şirketleri kategorisinde, tüm sosyal medya kanallarında gösterdiği yüksek performans ile SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde Bronz Ödül’e layık görüldü.