2017'nin fiyatı en uygun çerçevesiz akıllı telefonları!

Çerçevesiz tasarım denilince de akla ilk gelen modeller, iPhone X, Galaxy Note8 ve Galaxy S8 ailesi gibi telefonlar. Yalnız bu telefonların fiyatları diğer üretici firmaların telefonlarından biraz pahalı. Peki hem uygun hem de çerçevesiz ekrana sahip telefonlar var mı? İşte hem çerçevesiz tasarımlı hem de uygun fiyatlı akıllı telefonlar!

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi, Mi Mix 2 adını verdiği ilk çerçevesiz tasarımlı telefonunu 2017'de tanıttı ve çok beğenilen telefonlar arasına girdi.

Fiyatı: 1.399 TL

Nubia Z17

Nubia Z17, Snapdragon 835 işlemciye ve 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Yalnız bu telefonda şirket, kullanıcıların görmeye alıştığı 3 tarafı çerçevesiz ekranı bir kenara attı ve iki yanı çerçevesiz tasarımla sundu.

Fiyatı: 1.699 TL

Blubbo S1

Blubbo S1, güçlü donanım özelliklerine sahip ve üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla, 5.5 inç'lik Full HD Sharp ekranla sunuldu.

Fiyatı: 686 TL

Elephone S8

Elephone S8'de popüler telefon özelliklerinden parmak izi okuyucu bulunuyor ve cihaz, 3 tarafı çerçevesiz tasarımıyla QHD ekran sunuyor.

Fiyatı: 991 TL

Blubbo S8

Çerçevesiz tasarımı Galaxy S8'i andıran Blubbo S8, çift kamera özelliğine sahip bir telefon.

Fiyatı: 647 TL

UmiDigi Crystal

Ekran-yüzde oranı %88 olan UmiDigi Crystal, tek el kullanımına uygun 5.5 inç'lik çerçevesiz bir ekrana sahip.

Fiyatı: 140 Dolar = 534 TL

MAZE Alpha

Samsung markalı çift kamera özelliğine sahip MAZE Alpha, 4000 mAh bataryadan gücünü alıyor ve çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Fiyatı: 702 TL

Maze Alpha X

Ekran-gövde oranı %86.6 olan ve 6 GB RAM ile Alpha modelini alt eden MAZE Alpha X, LG marka 6 inç'lik çerçevesiz bir ekrana sahip.

Fiyatı: 209 Dolar = 797 TL

Doogee Mix

Çerçevesiz telefonlar akımına bu modelle katılan Doogee, Doogee Mix'te Samsung Super AMOLED ekran kullanmış. Çerçevesiz bir tasarıma sahip olan cihazda, parmak izi okuyucu da bulunuyor. Model, Xiaomi Mi Mix serisini de andırıyor.

Fiyatı: 170 Dolar = 648 TL

Doogee Mix 2

Doogee Mix modeline ek olarak 18:9 formatı eklenen Doogee Mix 2'de, Samsung Super AMOLED ekran yerini Full HD+ LCD ekrana bırakmış. Çerçevesiz tasarıma sahip olan cihazda, önceki modele göre ekran-gövde oranı %1 artmış.