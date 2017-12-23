2017'nin en önemli spor olayları

Fenerbahçe Basketbol Takımı

İlk kez bir Türk takımı Eurolig şampiyonu

Zeljko Obradoviç’in öğrencileri bir ilke imza attı ve tarihte ilk defa bir Türk takımı ‘Eurolig Şampiyonluğu’ unvanını kazandı.



Ampute Milli Takımı

Gururumuz oldular

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar kazandı. Galibiyet golünü Osman Çakmak kaydetti. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi statta takip eden taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.



Naim Süleymanoğlu

Halterin ‘küçük dev adam’ını kaybettik

Halter sporunda üç olimpiyat altın madalyası sahibi Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım’da İstanbul’da vefat etti. Cenaze merasiminde ezeli rakibi Leonidis’in tabuta sarılmış halini görenlerin acısı katlandı...

JÜRİ

Uğur Vardan - Hürriyet gazetesi editörü ve spor yazarı

Uğur Meleke - Hürriyet gazetesi spor yazarı