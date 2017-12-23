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    2017'nin en önemli spor olayları

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Basketbol, futbol, halter... 2017 yılında yine unutulmaz spor olayları yaşandı.

    Fenerbahçe Basketbol Takımı
    İlk kez bir Türk takımı Eurolig şampiyonu

    Zeljko Obradoviç’in öğrencileri bir ilke imza attı ve tarihte ilk defa bir Türk takımı ‘Eurolig Şampiyonluğu’ unvanını kazandı.

    2017nin en önemli spor olayları
    Ampute Milli Takımı
    Gururumuz oldular

    Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar kazandı. Galibiyet golünü Osman Çakmak kaydetti. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi statta takip eden taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

    2017nin en önemli spor olayları
    Naim Süleymanoğlu
    Halterin ‘küçük dev adam’ını kaybettik

    Halter sporunda üç olimpiyat altın madalyası sahibi Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım’da İstanbul’da vefat etti. Cenaze merasiminde ezeli rakibi Leonidis’in tabuta sarılmış halini görenlerin acısı katlandı...

    JÜRİ
    Uğur Vardan - Hürriyet gazetesi editörü ve spor yazarı
    Uğur Meleke - Hürriyet gazetesi spor yazarı

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