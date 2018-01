2017’nin en çok dinlenen 5 şarkısı

2017 için Hip Hop ve Latin yılıydı diyebiliriz. Neredeyse her yerde duyduğumuz Despacito şarkısı bunu kanıtlar nitelikte. Kızıl saçlı, utangaç yüzlü Ed Sheeran’ın Shape of You şarkısı da bulunduğu her listenin zirvesinde olarak 2017’yi tamamladı. Tabii ki 2017’nin milli marşı sayılabilecek Rockabye’ı da unutmamak gerek. Ülkemizde hemen dile takılan melodisi sayesinde en çok dinlenen şarkı Aleyna Tilki’nin Sen Olsan Bari’si oldu. Yeni isimlerden Manuş Baba ve en çok sevilen rock gruplarından olan Duman da listelerin tepelerinde olmayı sürdürdüler. Zirvenin her zamanki sahipleri Sezen Aksu ve Tarkan’ı saymadan geçmek olmaz. Tarkan’ın ardından çok dinlenenler listelerinin demirbaşı Sıla’yı görmek mümkün.

Hayli hareketli ve verimli geçen 2017’nin en çok dinlenen şarkıları şu şekilde sıralanıyor.

1- Shape of You – Ed Sheeran

2- Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3- Raf – Deeperise

4- Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

5- Rockabye – Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie