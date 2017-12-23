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    2017'nin en çarpıcı magazin olayları

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Bu yıl magazin gündemi çok hareketliydi. Çok sayıda haber arasından, uzun süre unutulmayacak üç tanesi ise bunlardı...

    Gündemi haftalarca meşgul eden Murat Başoğlu skandalı

    90’lı yılların ünlü sunucusu Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu’yla, Bodrum’da bir teknede çekilmiş fotoğrafları ve ardından yaşananlar, hem toplumda büyük infial yarattı hem de magazin dünyasında haftalarca gündemde kaldı. Eşi Hande Bermek’in, ortaya dökülen karelere rağmen yaptığı “İnanmıyorum” ve hemen ardından gelen “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” gibi açıklamaları büyük tepki çekti. Murat ve Burcu Başoğlu, açılan kamu davasında altı ayla bir yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.

    2017nin en çarpıcı magazin olayları
    Türkiye’yi şoke eden cinayet; Vatan Şaşmaz

    Yine 90’lı yıllarda şöhreti yakalamış bir sunucu olan Vatan Şaşmaz, otel odasında silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen, 80’lerin ünlü mankenlerinden Filiz Aker’di. Aker’in aynı silahla kendi hayatına da son vermesi, olayın hem dramatik hem de esrarlı yönünü katladı. Bu cinayet arkasında birçok bilinmeyen ve komplo teorileri bıraktı.

    2017nin en çarpıcı magazin olayları
    Yılın aşkı: Adriana Lima-Metin Hara

    2017’nin en şaşırtıcı aşk haberiydi. Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara, kitaplarını Hollywood yıldızlarına tanıtmak istiyordu. Brezilyalı manken Adriana Lima o kitabı okudu, etkilenip Hara’ya mesaj yollayınca tanıştılar. Bu tanışıklık kısa zamanda aşka dönüştü. İkilinin ilişki yaşadığı, önce havaalanında öpüştükleri kareyle, akabinde de Bodrum’daki tekne tatili fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Uzun süre ‘reklam’ olduğu iddia edilen bu birliktelik, çeşitli ‘ayrıldılar-barıştılar’ haberleri eşliğinde devam etti. Sonuçta kimse bu aşkın bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedi.

    JÜRİ
    Selim Akçin - Hürriyet Kelebek Yayın Yönetmeni
    Cengiz Semercioğlu - Hürriyet Kelebek yazarı
    Onur Baştürk - Hürriyet Kelebek yazarı
    Ömür Gedik - Hürriyet Kelebek yazarı
    Melike Karakartal - Hürriyet Kelebek yazarı

    Etiketler: Magazin
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