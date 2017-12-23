2017'nin en çarpıcı magazin olayları

Gündemi haftalarca meşgul eden Murat Başoğlu skandalı

90’lı yılların ünlü sunucusu Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu’yla, Bodrum’da bir teknede çekilmiş fotoğrafları ve ardından yaşananlar, hem toplumda büyük infial yarattı hem de magazin dünyasında haftalarca gündemde kaldı. Eşi Hande Bermek’in, ortaya dökülen karelere rağmen yaptığı “İnanmıyorum” ve hemen ardından gelen “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” gibi açıklamaları büyük tepki çekti. Murat ve Burcu Başoğlu, açılan kamu davasında altı ayla bir yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.



Türkiye’yi şoke eden cinayet; Vatan Şaşmaz

Yine 90’lı yıllarda şöhreti yakalamış bir sunucu olan Vatan Şaşmaz, otel odasında silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen, 80’lerin ünlü mankenlerinden Filiz Aker’di. Aker’in aynı silahla kendi hayatına da son vermesi, olayın hem dramatik hem de esrarlı yönünü katladı. Bu cinayet arkasında birçok bilinmeyen ve komplo teorileri bıraktı.



Yılın aşkı: Adriana Lima-Metin Hara

2017’nin en şaşırtıcı aşk haberiydi. Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara, kitaplarını Hollywood yıldızlarına tanıtmak istiyordu. Brezilyalı manken Adriana Lima o kitabı okudu, etkilenip Hara’ya mesaj yollayınca tanıştılar. Bu tanışıklık kısa zamanda aşka dönüştü. İkilinin ilişki yaşadığı, önce havaalanında öpüştükleri kareyle, akabinde de Bodrum’daki tekne tatili fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Uzun süre ‘reklam’ olduğu iddia edilen bu birliktelik, çeşitli ‘ayrıldılar-barıştılar’ haberleri eşliğinde devam etti. Sonuçta kimse bu aşkın bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedi.

JÜRİ

Selim Akçin - Hürriyet Kelebek Yayın Yönetmeni

Cengiz Semercioğlu - Hürriyet Kelebek yazarı

Onur Baştürk - Hürriyet Kelebek yazarı

Ömür Gedik - Hürriyet Kelebek yazarı

Melike Karakartal - Hürriyet Kelebek yazarı