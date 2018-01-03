2017’nin çevre günlüğü

TEMA Vakfı’nın listesinde yer alan olaylar şöyle:

Olumlu çevre olayları örnekleri:

- Büyük Ovalar koruma alanı ilan edildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın girişimleriyle 21 Ocak 2017 ve 2 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararları ile aralarında Konya Cihanbeyli, Şanlıurfa Harran'ın da bulunduğu 57 ildeki toplam 192 ova, ‘Büyük Ova Koruma Alanı’ ilan edildi.

- Zeytinlikleri imara açan düzenleme torba yasadan çıkarıldı

Mayıs ayında TBMM'ye sunulan ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ ile zeytinlik alanların sanayi tesisleri için imara açılması hedefleniyordu. Bu madde tasarıdan çıkarıldı.

- Gökçeada altın madeni tehdidinden kurtuldu

Cittaslow (Sakin şehir) ünvanıyla dünyanın ilk ve tek sakin adası seçilen Gökçeada’da planlanan altın ve gümüş madeninin Çevre Etkisel Değerlendirme Süreci iptal edildi.

- Termik santrale 'Dur' dendi

Samsun Terme’de özel bir firma tarafından kurulmak istenen termik santral iptal edildi. Bölge halkının topladığı 25 bin imza ile 19 Aralık’ta Danıştay son kararını Verdi.

- Doğu Karadeniz’de yaban hayatı canlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Yaban hayatında büyük artış gözlendi. Yöre halkının kaçak avcılığa geçit vermediği görüldü.

OLUMSUZ GELİŞMELER

- Cerattepe’de değişen bir şey yok

Cerattepe’de maden istemeyen yöre halkının çabalarına rağmen karar Temmuz 2017’de Danıştay tarafından açıklandı. 60 binin üzerinde ağaç kesilirken, hafriyat dereleri kirletiyor, eko sistem zarar görmeye başladı.

- Eskişehir’de termik santral için ÇED süreci başladı

Tarım, ve hayvancılık için verimli topraklara sahip Alpu Ovası’nda kömür rezervi bulundu. Bölgenin özelleştirilmesi ve termik santral kurulması için ihale ve ÇED süreci başladı.

- Torba Yasa ile meralar imara açıldı

‘Üretim Reformu Paketi’ olarak bilinen kanun tasarısı kapsamında meralarla ilgili düzenleme Ekim ayında tekrar gündeme gelerek TBMM’den geçti. Meralar, savunmasız kaldı.

- Flamingoların evine otoyol projesi

2008 yılında imzalanan İzmir Kuş Cenneti protokolü sona erdi.

Protokol kapsamında geliştirilen Flamingo Adası projesi sayesinde üremek için adaya gelen flamingoların sayısı rekor kırdı. Kuş cennetine yakın İzmir Körfez Geçişi Projesi, içinde ÇED onayı alarak yapımına başlandı.

- Büyüknohutçu çifti öldürüldü

Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü olan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs'ta Finike'deki dağ evlerinde öldürüldü. Çift, Antalya Finike’de taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının desteğiyle 5 yıldır hukuki mücadele veriyordu.

- Termik santral için zeytinlik yok edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde termik santral için, 200 zeytin ağacı kesildi. Bartın Platformu üyeleri ve köyde yaşayanlar zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi.