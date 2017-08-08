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2017'nin bikini ve mayo trendleri

Bu yaz sahillerde tüm gözler sizin üzerinide olacak! İşte tatile gitmeden önce mutlaka göz atmanız gereken son moda bikini ve mayo trendleri...

Fotoğraflar: Pinterest
08 Ağustos 2017 - 09:38:00

2017 yaz sezonunda mayo ve bikini modelleri görücüye çıkmaya başladı. Geçen sezondan izler taşıyan modellerin yanına iddialı kesimlere sahip mayolar da eklenince yaz aylarında sahiller daha sıcak olacağa benziyor.

İşte 2017'nin mayo ve bikini trendleri:

Crop bikiniler

Crop üstlerle birlikte tasarlanan bikini modelleri plajlarda nostaljik bir hava estirmek için mükemmel. Crop üstleri sadece sahillerde değil akşamüstü gezmelerinde de tercih edebilirsiniz.

2017nin bikini ve mayo trendleri

Püsküllü bikiniler

Püsküllü bikiniler bohem ruhunu stiline yansıtmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Bu tarz modelleri havalı beach partilerinde veya tekne turlarında giyerek şık tarzınızı gözler önüne serebilirsiniz.

Krem rengi bikini ve mayolar

Krem rengi ve nude tonları bu sezon bikini ve mayo trendine de göz kırpıyor. Ten renginiz ile uyumlu nude tonlarında bir mayo ve bikiniye bu yaz yatırım yapabilirsiniz.

2017nin bikini ve mayo trendleri

File bikini ve mayolar

File ve transparan detaylara sahip olan mayo ve bikiniler bu yaz sahilleri sallamak için ideal. Havalı ve cool görünmek isteyenlerin tercihi olan bu modellere en çok siyah ve beyaz renk yakışıyor.

Oyuk mayolar

Oyuk mayolar ince silüete sahip olanlar için son derece uygun. Oyuk mayo modelleri özellikle yazılı ve desenli tasarımlarla daha fazla ön plana çıkıyor.

2017nin bikini ve mayo trendleri

Bağcıklı mayo ve bikiniler

Kenarları bağcıklarla tasarlanmış olan mayo ve bikini modelleri yazın sahilleri fethetmek için oldukça uygun. Bu modeller özellikle havalı sahil partileri için ideal.

 Cut out bikini ve mayolar

Pencereli modelleri ile dikkat çeken cut out bikini ve mayo modelleri yaz aylarında iddialı bikini veya mayo giymeyi sevenlere hitap ediyor.

2017nin bikini ve mayo trendleri

Tığ işi mayo ve bikiniler

Sahillerde vintage bir görüntü sunmak isteyenler için tığ işi mayo ve bikini modelleri bu sezon favori parçalar arasında gösteriliyor.

Tek omuzlu bikini ve mayolar

Tek omuzlu bikini ve mayo modelleri yaz aylarında hem sportif bir görünüm yakalamak hem de çarpıcı görünmek için oldukça ideal.

2017nin bikini ve mayo trendleri

İşlemeli bikini ve mayolar

Yaz aylarında evlenen ve balayına çıkanlar için son derece uygun olan işlemeli bikini ve mayolar özellikle beyaz renk ile muhteşem bir stil sunuyor.

Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 09:53:48
Etiketler: bikini , mayo , bikini modeli , bikini modası , bikini koleksiyonu , mayo tasarımları
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