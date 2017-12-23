2017'de yılın kelimesi

Dünyanın seçimi: Youthquake ve feminizm

Bu yıl Oxford sözlüğü ‘youthquake’ dediği (‘gençlik depremi’ diye çevirebiliriz) yeni bir kavramı seçerken, Merriam-Webster sözlüğü ‘BenDe’ etiketiyle tacizcilerini ifşa eden kadınların yarattığı değişimden hareketle, ‘feminizm’i yılın kelimesi olarak açıkladı.

Yakın Ertürk / Sosyolog

Laiklik: Geniş anlamda barışın sağlanmasında laikliğin bir önkoşul olduğu anlaşılmaya başladı. Ne yazık ki Türkiye’de iktidarın dini söylemi karşısında uzun süredir bir tarafa terk edilmiş olan bu ilke, başta kadın hakları olmak üzere hak ve hukukun erozyona uğramasının bir nedeni. Şimdi yapılması gereken, laikliğe Türkiye gerçekliğini yansıtacak ve iç barışı sağlayacak bir içerik kazandırmak.

Ömer Madra / Açık Radyo kurucusu, çevre aktivisti

Demokrasi: 2 bin 500 yıl önce kadim Yunaneli’nde icat edilmiş bu büyülü ve büyüleyici kavram, 2017’ye çok yakışır bence. Uzun sözün kısası, susuzluktan perişan olmuş insanların ‘su’ diye haykırması gibi bir durumdan bahsediyoruz.

Yekta Kopan / Edebiyatçı

Adalet: Her gün biraz daha fazla ihtiyaç duyduğumuz için...

Bülent Hiçsönmez / Google Türkiye Ülke Müdürü

Değişim/dönüşüm: Mobil teknolojiler sayesinde yaşanan dijital değişim ve dönüşüm, internette milyonlarca aramaya da yansıyor. 2017’ye damga vuran pek çok olay; değişen iklim koşulları, doğal afetler, zor durumdakilere yardımcı olma eğilimindeki artış ve modalar bu arama listelerinde ilk sıralarda yer buldu.

Sidar Gedik / Ipsos Türkiye Genel Müdürü

Başkanlık: Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçecek referandum yıla damgasını vurdu. Teknik olarak ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ diye anılsa da başkan ve başkanlık kelimeleriyle gündeme geldi.

Aksu Bora / Feminist yazar, yayımcı

Komplo: Bu kelimenin bu yıla ait olduğunu söylemek haksızlık olur, bayağı uzun bir kariyeri var. Ama bu yıl hem nicelik hem de nitelik olarak bir eşik atladı sanki. Bu başarısından dolayı kutlayamıyorum; solup gitsin, unutulsun istiyorum.