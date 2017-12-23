2017'de yıldızı parlayanlar

JÜRİ

Elçin Yahşi - Televizyon yazarı

Ceren Şehirlioğlu - Televizyon yazarı

Aslı Barış - Stil editörü

Selim Akçin - Kelebek Yayın Yönetmeni

Hakan Gence - Gazeteci





Yemeği asla koklamadan yemem

Afra Saraçoğlu (20)

Kariyer: Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerinde olduğu ‘İkinci Şans’ isimli sinema filmiyle kendini gösterdi. Bunu ‘Kötü Çocuk’ isimli film takip etti. Yıldızı ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle parladı.

Neden onu izleyelim: “Her gün daha iyisini yapabilmek için uğraşıyorum. Beni izleyip, yorumlarını esirgemezlerse çok mutlu olurum.”

2017 değerlendirmesi: “Bana kazandırdığı en büyük şey içinde bulunduğum ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisi.”

2018 kararları: “Çocukların ölmediği, kimsenin geçim sıkıntısı çekmediği bir dünyada sadece 2018’i değil yüzyıllarca yaşamak istiyorum.”

Aşk raporu: “Bu sene yoğunluktan hiçbir şeye fırsat bulamadım. Aşk; zamanlı ve planlı gelişen bir olay değil. 2018 ne gösterir bilinmez.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Kokuya çok duyarlıyım. Yemeği asla koklamadan yemem.”



Bütün yılların onunla geçmesini istiyorum

Kubilay Aka (23)

Kariyeri: Milas Havalimanı’nda bilet kestiği günlerden birinde keşfedildi. İstanbul’a geldi ve ‘Vatanım Sensin’de rol aldı. Yıldızı, ‘Çukur’ dizisindeki ‘Celasun’ karakteriyle parladı. Yeni yılda ‘Arif V 216’ filminde de karşımıza çıkacak.

Neden onu izleyelim: “Cesurum, düşünsene havalimanında bilet keserken keşfedilip bu işe girdim. Bunu yapan ya cesur ya da delidir.”

2017 değerlendirmesi: “Oyunculuğum pekişmeye başladı. Ülkemiz adına yaşanan terör olayları, kadınların ve hayvanların maruz kaldığı şiddet haberlerine baktıkça kötü bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Umudum düzelmesi.”

2018 kararları: “Daha çok sinema filmi ve tiyatroda rol almak, oyunculuk adına eğitim almayı hedefliyorum.”

Aşk raporu: “Bir birlikteliğim var. 2018, 2019, 2020... Bütün yılların onunla geçmesini istiyorum.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “THY’de çalıştım. Havalimanı yönetimi okuyorum. Ama yüksekten çok korkuyorum. Camın kenarına bile çıkıp aşağıya bakamam.”



Ben taze kanım

Melis Sezen (20)

Kariyer: İlk dizisi ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ile sektöre girdi; ‘Siyah İnci’ ile tanındı; bir yandan Koç Üniversitesi’nde medya iletişim okuyor.

Neden onu izleyelim: “Özetle ben taze kanım.”

2017 değerlendirmesi: “Sürprizlerle dolu bir yıldı. Sıcak dostluklar kurdum ve her anın tadını çıkartmaktan geri kalmadım.”

2018 kararları: “Güzel bir sinema filminde rol almaya asla hayır demem! Bol bol dans etmek istiyorum!”

Aşk raporu: “2017 aşkı hiç beklemediğim bir zamanda getirdi. 2018 de herkes için aşk dolu bir yıl olsun!”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Lenslerimi çıkardığımda dünya benim için kocaman renkli ışıklardan oluşuyor! Sekiz numara miyopum da!”

Şöhret çok eski bir kavram

Merve Çağıran (25)

Kariyer: İzmir’de dört sene tiyatroculuk yaptı, ardından ‘Akademi 35.5’tan eğitim aldı. İlk kez ‘Tatlı Küçük Yalancılar’da boy gösterdi. ‘Kalp Atışı’ kırılma noktası oldu. Yeni yılda ‘Kaybedenler Kulübü 2’ ile beyazperde de olacak.

Neden onu izleyelim: “Bana benzemeyen karakterleri oynamaktan zevk alıyor ve öyle karakterleri canlandırırken daha başarılı olduğumu düşünüyorum.”

2017 değerlendirmesi: “Tamamlanmaya başladığımız bir yıl oldu. Bilgi çağını geride bırakıp sezgi çağına geçmeye başladık. Bu sezgiler sayesinde daha yardımsever ve iyi insanlar olacağımıza inanıyorum.”

2018 kararları: “Değişime açım. Etrafımdaki her şeyi de değişim için kullanıyorum. Bu sene de öyle olacak.”

Aşk raporu: “Aşk bitebilen, tükenebilen bir şey değil. Bu sebeple kalp kırıklıklarım da güzel oluyor. Hayatımda şimdi biri var. 2018’de onunla yola devam etmeyi istiyorum.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Kıymalı yaprak sarmasını, dört tabak bile yer, yerken ölebilirim.”

Kabuk değiştirme yılımdı

Yağızcan Konyalı (26)

Kariyer: 15 yaşında tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Mimar Sinan Tiyatro Bölümü’nde okudu. ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’, ‘Adı Mutluluk’ sonrası ‘Bizim Hikâye’ ile tanındı.

Neden onu izleyelim: “Pişman olmazsınız. Hatta ‘Çıkmaz Sokak Çocukları’ oyunuma da bekliyorum.”

2017 değerlendirmesi: “Kabuk değiştirme yılımdı. Görünürlüğüm arttı. İnsanlar bana sokakta dizideki adımla seslenemeye başladı.

2018 kararları: “Daha kararlı olmak istiyorum. Beslenmeme dikkat edeceğim. Spora başlıyorum.”

Aşk raporu: “2017’de aşkı bulmadım, 2018’de dengemi bozmayacaksa aşk neden olmasın?”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Üniversite birinci sınıfa kadar saç dökülmesi nedir bilmiyordum, herkesin saçlarını kazıttığını zannediyordum.”



Yeni yılda aşk hayatım parıldasın

Elifcan Ongurlar (25)

Kariyeri: 16 yaşında ‘Ateşin Düştüğü Yer’ isimli sinema filmiyle setlere adım attı. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Oyunculuk bölümünde okurken ‘Kayıp Şehir’de rol aldı. Şimdi Fikret Kuşkan’ın başrolünde olduğu ‘Kızlarım İçin’de parlıyor.

Neden onu izleyelim: “Ben aslında milli tenisçiydim ama hep oyunculuk yapmak istedim. Bu sebeple işin zorlukları bana zorluk gibi gelmiyor. İzleyiciler bence beni değil karakteri görüyorlar. O yüzden beni izlemeliler...”

2017 değerlendirmesi: “Uzun süredir güne ‘Umarım bugün kötü bir şey olmamıştır’ diyerek uyanıyorum. 2017 başından itibaren özellikle terör olayları çok korkutucuydu. Evden çıkıp, taksiye, metroya binerken bile korku yaşıyordum. Umarım gelecek sene böyle şeyler yaşamayız.”

2018 kararları: “Kendi adıma hareketli bir yıl istiyorum. Pilatese başlayacağım, doya doya yemek yemeyi seviyorum, bu sayede bunu yapabilirim diye düşünüyorum.”

Aşk raporu: “Bu yıl çok parlak değildi. Hayatımda biri yok. Yeni yılda aşk hayatım parıldasın.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Karafatma gördüğümde korkmayı bırak, sıçrarım.”



Artık bir evlenme teklifi gelecek gibi seziyorum

Öznur Serçeler (28)

Kariyer: Bilkent müzik flüt bölümü mezunu. Ankara’da oynadığı bir dizinin ardından İstanbul’daki yapımcıların dikkatini çekti. ‘Merhamet’, ‘Herşey Aşktan’ gibi dizilerin ardından ‘Dolunay’ ile çıkış yaptı.

Neden onu izleyelim: “İnsanlarla empati kurdurmaya, onları anlamaya ve anladıklarımı canlandırdığım karakterle izleyiciyle paylaşmaya çalışıyorum.”

2017 değerlendirmesi: “İşlerimin yerine oturduğu, ayaklarımın yere bastığı bir yıldı. Ama Türkiye için pek öyle diyemeyiz. Negatif şeylerin olduğu, yüzleşmeli bir yıl geçirdik. Yine de umutsuz değilim.”

2018 kararları: “Bu sene yogayı hayatımın rutini haline getirmeyi istiyorum. Hâlâ izlemediğim Woody Allen filmlerini tek tek izlemeyi planlıyorum.”

Aşk raporu: “İki seneyi aşkın güzel devam eden bir ilişkim var. Artık bir evlenme teklifi gelecek gibi seziyorum ama bu işler kader kısmet.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Kaos anlarında görebileceğin en sakin insanım.”



Yaşadığım aşklar beni çok olgunlaştırdı

Serhan Onat (23)

Kariyer: ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Bodrum Masalı’nın ardından bu sene ‘Meryem’ dizisinde ve ‘Uyarca’ isimli tiyatroda rol alıyor.

Neden onu izleyelim: “Çünkü kötü bir karakteri bile oynasam izleyicilerin duygularına ulaşmak istiyorum.”

2017 değerlendirmesi: “İnsanların stresleri her geçen gün artıyor. Bu yüzden kendimi sık sık denize atıp tekneyle açılıyorum.”

2018 kararları: “Mutluluk, huzur ve şiddetin azalmasını diliyorum.”

Aşk raporu: “Duygusal olarak çöküntüye uğrayıp üzüldüğüm ama vicdanımın rahat ettiği bir yıldı. 2018’de güzel sevebilen birini hayal ediyorum.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Beni tanıyanlar hırslı olduğumu sanıyor ama kendimi değiştiren ve eleştirel biri olduğumu yeni keşfettim.”



Kendim olduğum için beni izleyin

Alp Navruz (27)

Kariyer: ‘Arkadaşlar İyidir’ dizisinin ardından ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle tanındı.

Neden onu izleyelim: “Farklı olduğum için değil, kendim olduğum için...”

2017 değerlendirmesi: “Yıl malum kötü olaylarla başladı, yine de kötülükler içinden güzellikleri görmeye çabaladık. Umarım yeni yıl barış ve sevgiden bahsedeceğimiz bir yıl olur.”

2018 kararları: “2017 kariyerim açısından güzel bir başlangıç yılı oldu. 2018’in de aynı geçmesini temenni ediyorum.”

Aşk raporu: “Aşktan yana yüksek ya da düşük bir beklentim yok. Doğru zamanda, doğru insanla, hayırlı olsun, yeterli.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Her yerde 1992 doğumlu yazıyorlar benim için ama 1990 doğumluyum. Şaşırtıcı ama gerçek!”



Aslında çok utangacım

Miray Daner (18)

Kariyer: Oyunculuğa ‘Papatyam’ dizisiyle başladı. ‘Bez Bebek’, ‘Zil Çalınca’, ‘Medcezir’ gibi diziler, ‘Dersimiz Atatürk’ ve ‘Çınar Ağacı’ gibi filmlerde oynadı. Yıldızı, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrolünde oynadığı ‘Vatanım Sensin’le parladı. ‘Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’ ödülünü kazandı.

Neden onu izleyelim: “Söyleyebileceğim tek şey, içimden gelen en saf duyguyla karakterimi sergilemeye çalıştığım...”

2017 değerlendirmesi: “Güzel projelere imza attığım, hayatımda kalıcı insanlar biriktirdiğim, çok bilgi edindiğim, kişisel olarak kendimi daha da geliştirdiğim bir yıl oldu.”

2018 kararları: “Başta sağlık ve huzur diliyorum. Bu sene oyunculukla ilgili eğitimlere ağırlık vermeyi düşündüğüm bir yıl.”

Aşk raporu: “2017’de enerjimin ve vaktimin büyük bir çoğunluğunu işime ve kendime ayırdım. 2018 neler getirir bilinmez.”

Şaşırtıcı ama gerçek: “Aslında çok utangacım.”