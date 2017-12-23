2017'de televizyonun zirvesindekiler

EN İYİ ERKEK OYUNCULAR

Erkan Kolçak Köstendil: Bir gece sinirlendim ve konservatuvar sınavına girmeye karar verdim

Bursa’da doğdum. Rahmetli babam bir dönem belediye başkan yardımcısıydı. Annem yaklaşık 30 senedir aynı dükkânda kadın giyim ve ev tekstili üzerine kendi ürettiği şeyleri satıyor. Ailemizin gerçek sanatçısı o. Bursaspor’da kaleciydim. Galatasaray’a profesyonel imza atmaya yakınlaşmıştım ama Faruk Süren yönetimi istifa edince yönetim değişti ve bağlantılarımı kaybettim. Bir gece sinirlendim ve konservatuvar sınavına girmeye karar verdim. O noktaya kadar oyunculuk aklımda yoktu. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun yerini bile bilmiyordum. Öğretmenim Zuhal Köseoğlu’nun yönlendirmesiyle İstanbul’a geldim. Dayım Bülent Şakrak bu sektörde. Onu ziyaret ettim ve ‘Yılan Hikâyesi’ dizisine reji asistanı olarak katıldım. Aslında kamera arkasında devam edecektim. Bir dönem set programını benim hazırlamam gerekti. İnsanları uykusuz bıraktığıma inandığım bir gündü ve bir trafik kazası yaşandı. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı ama diğer kötü ihtimali düşünmek... İşte o noktada rejide çalışmayı bıraktım. Oradan ilk uzun soluklu işim ‘Sakarya Fırat’ta oyunculuğa başladım.

'İyi oynamayanı döverler'

O, bu seneye ‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı ‘Vartolu’ karakteriyle damga vurdu. Bıçkın, kabadayı ve gizemli halleriyle, ‘ekranın en iyi kötüsü’ olarak anılmaya başladı. Erkan Kolçak Köstendil’le buluştuk. Hayatını, oyunculuğu ve gündemi masaya yatırdık.

◊ Ekrandaki bıçkın adam ne kadar sizsiniz?

- İnsan dediğin şey biraz sıvı gibi, girdiği kabın şeklini alıyor. Mesela geçen sene çekimler için Ayvalık’taydım ve daha sakindim. Bu sezon İstanbul’da daha asi ve bıçkın bir adam oldum. Enerji seni bir hale sokuyor ama silahla sağa sola ateş etmiyorum tabii.

◊ Hep hayat mücadelesi olan karakterleri canlandırdınız. Sizin hayatınızda ne kadar mücadele var?

- Hep vardı ama ben hayat mücadelesinden keyif alıyorum.

◊ Son günlerde mücadeleniz nelerle?

- Kendimle, geriye doğru düzgün bir şeyler bırakabilme arzumla ve yoğun tempomla. Yazın çektiğimiz kısa film ‘Suma’, festivallerden güzel dönüşler alıyor. Craft tiyatro için Shakespeare Müzesi diye bir proje üzerinde çalışıyorum. Yazdığım bir oyun ‘İkinci Kat Tiyatro’da sergilenecek. Onun okuma provalarını yapıyoruz. Bu kendimize küfrettiğimiz bir oyun olacak.

◊ Anlayamadım...

- Biraz sanat camiasını, bizi, peşinden koşturduğumuz boş şeyleri, kendimi ve kendimizi eleştirelim istedim. Sanatçılar bir toplumu yönlendirme ve bilinçlendirme gibi bir iddiaya sahip topluluksa ve işler hiç o topluluğun istediği gibi gitmiyorsa, demek o topluluk bir yerlerde bazı yanlışlar yapmış ve toplumun bu hale gelmesine katkıda bulunmuştur.

◊ Sanatçı susmamalı ve korkusuzca fikirlerini söyleyebilmeli mi diyorsunuz?

- Söyler, söylemez, bu onun kararı. Ama kızılacak bir taraf varsa, kendi kariyeri, kendi kazanacağı para için inanmadığı şeyleri konuşan insanlar. Bence onlara sanatçı demek de doğru değil.

◊ Onlardan bizim ülkemizde çok var mı?

- Var ve sen de biliyorsun onları...

İyi ve kötü yok griler var

◊ Sizi ekranın en iyi ‘kötü’ adamı olarak tanımlıyorlar...

- Estağfurullah. Benim gözümde insan net bir şekilde iyi ya da kötü diye ayrılmıyor. Mesela çok iyi bir insanın ona hiç yakışmayacağını düşündüğün bir şeyiyle karşılaşabilirsin ya da kötü algıladığın bir insanın vicdanına yenik düştüğünü görebilirsin. Her karakterde olduğu gibi ben de bu karakteri canlandırırken hakkını savunan bir yerden oynamaya çalışıyorum. Bu yüzden de ortaya gri bir karakter çıkıyor.

◊ ‘Vartolu’ karakterinin fenomen olacağını tahmin etmiş miydiniz?

- Öncelikle ardında kaliteli ve nitelikli yapımlar bırakmayı kendine ana hedef koymuş bir yapım şirketiyle çalışıyoruz. Tek vücut halinde hareket eden mükemmel bir reji-teknik ekibimiz var. Buna bir de işini aşkla yapan bir oyuncu kadrosu eklenince işin başarılı olma ihtimali artıyor... Sana da o takımın iyi bir parçası olmak kalıyor. İyi oynamayanı döverler yani anlayacağın.

◊ Kötüyü oynamak daha mı zevkli?

- ‘Kötüye yönelen’ desek. Evet, daha oyuncaklı. Bir noktadan sonra “Bu adamın vicdanı nerede” diye araştırmaya başlıyorsun. İşte bu çok keyifli bir yolculuk.

◊ Sizce ne kadar kötüyüz?

- İçinde bulunduğumuz dönem bunun açığa çıktığı çağ oldu. Mesela bundan 10 sene önce sadece gazetenin üçüncü sayfasında olan bir haber şimdi tüm gün boyunca önümüzde ve o kötülüğü savunanların fikirleri daha fazla hayatımızın içinde.

◊ Sosyal medya etkisi mi bu bahsettiğiniz?

- Tabii ama oradaki kötülüğün açığa çıkması da iyi bir şey bir bakıma. Sokakta yürürken kediye, köpeğe tekme atacağına sosyal medyadan bana küfretmek içini rahatlatıyorsa, aman buyursun etsin mesela.



Halit Ergenç

1994 yılından beri ekranda... Arka arkaya oynadığı ‘Aliye’, ‘Binbir Gece’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizilerinden sonra, Binbaşı Cevdet’i canlandırdığı, Kanal D yapımı ‘Vatanım Sensin’le de reyting sıralamasının en tepesinde.



Mert Fırat

‘İntikam’da canlandırdığı Emre Arsoy karakterini kim unutabilir? Mert Fırat’ı bugünlerde Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’in bir numaralı erkek kahramanı

olarak izliyoruz.

EN İYİ KADIN OYUNCU



Aslıhan Gürbüz: Bu daha buzdağının tepesi

Ufak Tefek Cinayetler’in Merve’si o kadar çok konuşuluyor ki... Güzelliği, kıvraklığı, zekâsı, kıvrımlı vücudu, her duruma adapte olma yeteneği, aydınlık yüzü, içerlerde bir yerde hep var olduğunu hissettirdiği tedirginliği... Yılın ilk aylarında da ‘Bodrum Masalı’nın Maya’sını konuşmuştuk epey; Aslı’nın Yunanistan’dan ansızın çıkıp gelen annesini, kendine had safhada güvenen iki erkeğin de kafasını karıştıran, hafif aksanlı o ‘cool’ kadını. Peki, ‘Bir Bulut Olsam’da Mustafa’nın da izleyenin de aklını başından alan, YouTube’da ‘Mustafa - Asiye sevişme sahneleri’ hâlâ tıklanan Asiye’yi hatırlıyor musunuz? Ya da “Sene galip gelecem İstanbul” diyerek Haydarpaşa’dan yurda giriş yapan Cazibe Abbasova’yı? ‘Yahşi Cazibe’nin başrol oyuncusunun gerçekten Azeri olup olmadığı çok uzun süre tartışılmıştı. Birbirine hiç benzemeyen bu kadınların tek ortak özelliği, onları hafızamıza kazıyanın Aslıhan Gürbüz oluşu. Aslıhan Gürbüz’ün oyunculuğunun en büyük farkı, hatta belki de pek rastlamadığımız biricik özelliği ise büründüğü karakteri daima kendisinin önüne geçirebilecek yetenekte olması. Tam da bu nedenle Cazibe deyince akla Aslıhan Gürbüz’den önce Cazibe, Asiye deyince de Aslıhan Gürbüz’den önce Asiye geliyor. Şu sıralar Merve olarak anılan Aslıhan Gürbüz’ün kariyerinde buzdağının tepesini görmüş durumdayız henüz. Önümüzdeki yıllarda hayatımıza kim bilir kimleri katacak, karşımıza kim bilir kim olarak çıkacak. Bir izleyici için ne büyük heyecan, ne büyük şans.



Aslı Enver

Onu ilk kez ‘Hayat Bilgisi’nde izledik. Gençlik dizisi ‘Kavak Yelleri’nden sonra asıl çıkışı ‘Suskunlar’da canlandırdığı Ahu karakteriyle yaptı. Enver, şu anda Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde eşinin annesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Süreyya rolünde...

Özge Özpirinçci

Hümeyra’yla başrolü paylaştığı ‘Melekler Korusun’ dizisiyle adını herkese ezberletti. ‘Aşk Yeniden’de iyice parladı, şimdi FOX’taki ‘Kadın’da iki çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalan bir anneyi canlandırıyor. Neredeyse sıfır makyajla oynuyor, dizinin büyük bir bölümünü tek başına sırtlanıyor. Bu da onu, diğer kadın oyunculardan ayırıyor.

JÜRİ

Tomris Giritlioğlu - Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı

Hakan Gence - Hürriyet röportajcısı

Elçin Yahşi - Hürriyet Cumartesi TV eleştirmeni

Rana Yıldız - Ranini TV yayın yönetmeni

Ceren Şehirlioğlu - Hürriyet Cumartesi TV eleştirmeni

Sina Koloğlu - Milliyet gazetesi TV eleştirmeni

Cengiz Semercioğlu - Hürriyet Kelebek yazarı

Mesut Yar - Posta gazetesi TV eleştirmeni