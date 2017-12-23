2017'de teknolojinin en iyileri

Yapay zekâ

Yeni bir dünya hazırlığı (Serdar Kuzuloğlu yazdı)

Arkasında yazılım içeren her şeye ‘yapay zekâ’ damgası yapıştırma kolaycılığı ve sahtekârlığını bir kenara bırakırsak; algılayabilen, öğrenebilen ve karar verebilen akıllı sistemler hukuktan güvenliğe, sanayiden istihbarata pek çok alanda görülmemiş bir aşama kaydetti. Dünyanın en parlak zihinleri gidişat konusunda iki kampa bölündü. Sanıldığı gibi ABD’nin değil Çin’in öncülüğünde yürüyen bu çabanın 2018’de de artarak süreceği kesin. Tek endişe şu olmalı: Teknoloji, onu yaratanın talep ve değerlerine koşulsuz itaat eder. Yani bu yeni nesil akıllı sistemleri kimin ne amaçla yarattığına, ondan ne talep ettiğine dikkat etmeli.



Otonom araçlar

Ehliyet kursuna veda

Sürücüsüz yani otonom sürüş kabiliyetine sahip otomobil yürütme adımları... Bu, belki uçan otomobilleri değil ama ulaşım şeklimizin değişimini müjdeleyen bir gelişme. 10 sene içinde her markanın ‘sürücüsüz sürüş’ desteği sunması bekleniyor. Dahası, bu dönüşüm sigortacılıktan eğlenceye, araç sahipliğinden turizme kadar birçok sektörü de kaçınılmaz olarak baştan tanımlayacak. Otomasyonun bir diğer etki alanı olan imalat sanayii ise apayrı bir telaş içinde. Artık Çin’de dahi pahalı hale gelen insan gücü yerine imal edilen yüz binlerce otomasyon robotu 7/24, kusursuz ve beklentisiz olarak her görevin altından başarıyla kalkıyor.

Kripto paralar

Nakit yok, Bitcoin var!

1990’da DigiCash adıyla hayatımıza giren internet tabanlı para sistemleri yeni bir gelişme değil. Ancak tıpkı internet gibi, kitlelerle tanışması epey zaman aldı. 2017’nin özellikle ikinci yarısında neredeyse herkes Bitcoin başta olmak üzere sayısı binlerle ifade edilen dijital kripto paralarla ilgilenir oldu. Arkasında hiçbir banka, şirket, kıymetli maden, çek, senet, devlet olmayan bu elektronik para birimlerinin bunca kişiyi peşinden koşturabilmesi düşünmeye değer. Çoğu heveslisi daha nasıl yatırım yapacağını dahi keşfedebilmiş değil. Ancak örneğin- 2017 başında 100 TL’lik Bitcoin alanlar 2018’e 2 bin 500 TL ile girmeye hazırlanıyor, yani paralarını 25’e katladılar.

JÜRİ

Serdar Kuzuloğlu - Bilişim ve teknoloji gazetecisi

Rahşan Gülşan - ‘Popüler Teknoloji’ programı sunucusu, gazeteci

Patrick Özdemiroğlu - Teknoloji yazarı