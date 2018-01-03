Steam'de en çok satan oyunlar

2017'nin en çok satan ve en çok oynanan oyunlarından oluşan listede net rakamlar bulunmuyor. Satış sayıları ve oynanış istatistikleri paylaşılmamış olsa da oyunlar dört ana seviye altında toplandı. Bu seviyeler Platinum, Altın, Gümüş ve Bronz olarak karşımıza çıkıyor. 2017'nin en çok satan ve eş zamanlı en çok oynanan oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds oldu. Listenin tamamı ise şöyle oldu;
PUBG
ARK: Survival Evolved
Ghost Recon Wildlands
GTA V, The Witcher 3 Wild Hunt
Warframe
DOTA 2
H1Z1
Rainbowsix Siege
Rocket League
CS:GO
Divinity: Original Sin II.
Steam bu listeyi hazırlarken sadece oyun kopyası satışına değil oyun içi marketten gelirleri de dahil ettiğini belirtti. 2017'nin eş zamanlı en çok oynanan oyunlarının listesi de şöyle oldu;
PUBG
DOTA 2
CS:GO
Raibowsix Siege
Payday 2
GTA V
H1Z1
Warframe
ARK: Survival Evolved