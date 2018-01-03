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Steam'de en çok satan oyunlar

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:

Oyun dünyasının en büyük platformlarından biri olan Steam, her sene olduğu gibi bu sene de en çok satan ve en çok oynanan oyunların listesini paylaştı.

2017'nin en çok satan ve en çok oynanan oyunlarından oluşan listede net rakamlar bulunmuyor. Satış sayıları ve oynanış istatistikleri paylaşılmamış olsa da oyunlar dört ana seviye altında toplandı. Bu seviyeler Platinum, Altın, Gümüş ve Bronz olarak karşımıza çıkıyor. 2017'nin en çok satan ve eş zamanlı en çok oynanan oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds oldu. Listenin tamamı ise şöyle oldu;

Steamde en çok satan oyunlar

PUBG

ARK: Survival Evolved

Ghost Recon Wildlands

GTA V, The Witcher 3 Wild Hunt

Warframe 

DOTA 2 

H1Z1

Rainbowsix Siege

Rocket League

CS:GO

Divinity: Original Sin II.

Steam bu listeyi hazırlarken sadece oyun kopyası satışına değil oyun içi marketten gelirleri de dahil ettiğini belirtti. 2017'nin eş zamanlı en çok oynanan oyunlarının listesi de şöyle oldu;

Steamde en çok satan oyunlar

PUBG

DOTA 2

CS:GO

Raibowsix Siege

Payday 2

GTA V

H1Z1

Warframe

ARK: Survival Evolved

Etiketler: En çok satan oyunlar , En çok oynanan oyunlar , Oyun tavsiyeleri
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