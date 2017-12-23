2017'de sosyal medyanın en iyileri

FENOMEN

Danla Bilic

Erkeklere makyaj videosu izletti (Cemal İve yazdı)

Videolarıyla her gün ününe ün katan Danla Bilic, YouTube kanalındaki 1.5 milyon abonesiyle bu yıl sosyal medyanın en etkili isimleri arasındaydı. Konusu ‘makyaj’ ama erkek takipçileri tarafından da beğeniyle izleniyor. Özellikle sivri diliyle yaptığı ince göndermeler sayesinde hayranları çığ gibi büyüyor.



Orkun Işıtmak

Ne izlenir iyi biliyor (Melike Karakartal)

En popüler YouTuber’lardan. İngilizce öğretmeni YouTuber Lucy Earl ve Fransız şef Alex Torso’yla birlikte Brand Week İstanbul’da, sahnede izlemiştim onu; 2000’lerin ortalarından itibaren henüz kimse video çekmezken bu işe başladığını söylemişti. Çocukluğundan beri bu işlere kafa yorması, başarısındaki en büyük etken. Zorlama bir tarafı yok haliyle ve neyin izleneceğini biliyor. Bu da bu dünyayla olan uzun tanışıklığından gelen doğal bir refleks.

Banu Berberoğlu

Samimi, hesapsız

Enes Batur, Danla Bilic, Orkun Işıtmak gibi popüler YouTuber’ların aksine amatör ruhla hazırladığı videolar ve doğallığı sayesinde kısa sürede binlerce hayrana ulaşan Banu Berberoğlu, hiç şüphesiz 2017 yılının en çok konuşulan ve izlenen bir diğer fenomen ismi oldu. Yüksek takipçili ve işi profesyonelliğe döken YouTuber’ların yanında mütevazı, gösterişten uzak, doğal bir ‘kanal’ isteyenler için 2018’de de ideal bir liman olacağı kesin.

PAYLAŞIM

Nusret Gökçe ve #saltbae

Şu gündemi tuzlayalım

Organik viral ya da paralı tanıtım olması önemli değil; Nusret, dünyada bilinen ismiyle ‘Salt Bae’ emeğinin karşılığını aldı. #saltbae hashtag’iyle birlikte o meşhur tuz atma hareketi, Fransız seçimlerinden Hollywood ünlülerinin Twitter paylaşımlarına, tüm dünyanın favorisi oldu.

Come to Beşiktaş

Haydi gel, benimle ol!

Beşiktaş’ın Pepe, Medel, Negredo transferleri sırasında başlattığı ‘Come to Beşiktaş’ fırtınası, milyonlarca insana ulaştı. Cristiano Ronaldo dahil birçok ünlünün de kullandığı kalıp, Kara Kartallar’ı Şampiyonlar Ligi’nden sonra sosyal medyanın da efendisi yaptı.

Elon Musk, Anıtkabir’de

Kalbimizden tuttu

Tesla Motors’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir’i ziyaret etti; çektiği iki fotoğrafı Atatürk’e atıfta bulunduğu “Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı” cümlesiyle paylaştı. Genellikle mesleğine dair paylaşımlarda bulunan Musk’ın o iki kareyle aldığı beğeni 2 milyona yaklaştı.

JÜRİ

Cemal İve - Hürriyet Sosyal Medya Müdürü

Doç. Dr. Erkan Saka - İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi öğretim üyesi

Hakan Gence - Gazeteci

Melike Karakartal - Hürriyet Kelebek yazarı