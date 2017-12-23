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    2017'de sosyal medyanın en iyileri

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 12:56 | Son Güncelleme:

    2017 sosyal medyada YouTuber'ların yılı oldu. Bazı paylaşımlar da resmen gündem belirledi.

    FENOMEN

    Danla Bilic
    Erkeklere makyaj videosu izletti (Cemal İve yazdı)

    Videolarıyla her gün ününe ün katan Danla Bilic, YouTube kanalındaki 1.5 milyon abonesiyle bu yıl sosyal medyanın en etkili isimleri arasındaydı. Konusu ‘makyaj’ ama erkek takipçileri tarafından da beğeniyle izleniyor. Özellikle sivri diliyle yaptığı ince göndermeler sayesinde hayranları çığ gibi büyüyor.

    2017de sosyal medyanın en iyileri
    Orkun Işıtmak
    Ne izlenir iyi biliyor (Melike Karakartal)

    En popüler YouTuber’lardan. İngilizce öğretmeni YouTuber Lucy Earl ve Fransız şef Alex Torso’yla birlikte Brand Week İstanbul’da, sahnede izlemiştim onu; 2000’lerin ortalarından itibaren henüz kimse video çekmezken bu işe başladığını söylemişti. Çocukluğundan beri bu işlere kafa yorması, başarısındaki en büyük etken. Zorlama bir tarafı yok haliyle ve neyin izleneceğini biliyor. Bu da bu dünyayla olan uzun tanışıklığından gelen doğal bir refleks. 

    2017de sosyal medyanın en iyileriBanu Berberoğlu
    Samimi, hesapsız

    Enes Batur, Danla Bilic, Orkun Işıtmak gibi popüler YouTuber’ların aksine amatör ruhla hazırladığı videolar ve doğallığı sayesinde kısa sürede binlerce hayrana ulaşan Banu Berberoğlu, hiç şüphesiz 2017 yılının en çok konuşulan ve izlenen bir diğer fenomen ismi oldu. Yüksek takipçili ve işi profesyonelliğe döken YouTuber’ların yanında mütevazı, gösterişten uzak, doğal bir ‘kanal’ isteyenler için 2018’de de ideal bir liman olacağı kesin.

    PAYLAŞIM

    2017de sosyal medyanın en iyileriNusret Gökçe ve #saltbae
    Şu gündemi tuzlayalım

    Organik viral ya da paralı tanıtım olması önemli değil; Nusret, dünyada bilinen ismiyle ‘Salt Bae’ emeğinin karşılığını aldı. #saltbae hashtag’iyle birlikte o meşhur tuz atma hareketi, Fransız seçimlerinden Hollywood ünlülerinin Twitter paylaşımlarına, tüm dünyanın favorisi oldu.

    2017de sosyal medyanın en iyileriCome to Beşiktaş
    Haydi gel, benimle ol!

    Beşiktaş’ın Pepe, Medel, Negredo transferleri sırasında başlattığı ‘Come to Beşiktaş’ fırtınası, milyonlarca insana ulaştı. Cristiano Ronaldo dahil birçok ünlünün de kullandığı kalıp, Kara Kartallar’ı Şampiyonlar Ligi’nden sonra sosyal medyanın da efendisi yaptı.

    2017de sosyal medyanın en iyileriElon Musk, Anıtkabir’de
    Kalbimizden tuttu

    Tesla Motors’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir’i ziyaret etti; çektiği iki fotoğrafı Atatürk’e atıfta bulunduğu “Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı” cümlesiyle paylaştı. Genellikle mesleğine dair paylaşımlarda bulunan Musk’ın o iki kareyle aldığı beğeni 2 milyona yaklaştı.

    JÜRİ
    Cemal İve - Hürriyet Sosyal Medya Müdürü
    Doç. Dr. Erkan Saka - İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi öğretim üyesi
    Hakan Gence - Gazeteci
    Melike Karakartal - Hürriyet Kelebek yazarı

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