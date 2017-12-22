2017’de parlayanlar

En büyük aşk

Hilal ile Leon (Vatanım Sensin - Kanal D)

Miray Daner ve Boran Kuzum sadece kendi yaşıtlarının değil, nesiller üstü bir kitlenin aşk bebekleri. Onlarınki lay lay lomu son derece kısık, epik, lirik, yaşlarına göre boy boy büyük bir sevgi. ‘Vatanım Sensin’in ruhuna da çok uyan, umut, korku, heyecan ve çaresizlikle dolu.

En seksi çift

Can Manay ve Duru (Fi/Çi - Puhu TV)

Kadınların efendi erkekler yerine kötü çocukları seçmesi, hatta sosyopatlara meyletmesi, kız çocuklarının baba meselesiyle büyümesi, karşımıza bu psikopat çekicilikteki çifti çıkardı. Can Manay (Ozan Güven) ve Duru (Serenay Sarıkaya), dizi tarihimizin en ateşli ilişkisini yaşıyor.

En cadı

Fazilet (Fazilet Hanım ve Kızları - Star TV)

Yarım hayallerini kızlarıyla tamamlamaya yırtınan annelerin şampiyonu. Sosyal tırmanıcılığın kraliçesi. Kenar mahalle dilberliğinin şahı. “Herkes para peşinde, Fazilet istemiş çok mu?” Nazan Kesal’ın canlandırdığı Fazilet, cadılığın, şirretliğin kitabını yazıyor. Açık ara en renkli karakter.

En hisli kötü adam

Vartolu Saadettin (Çukur - Show TV)

O ünlü Mihriban sahnesini YouTube’da üst üste bir daha seyreden 2 milyon kişiden biriyseniz, olayın zaten farkındasınız. Erkan Kolçak Köstendil’in Vartolu Saadettin’i, ekranın en içli anti kahramanlarından birine dönüştü. Vartolu’nun gözlerinde yaralı ruhunun izlerini göreceğiz.

En gaddar

Esma (İstanbullu Gelin - Star TV)

Dizi, koskoca bir yılı ömrümüzü çürüten Esma Sultan’ın bir gram esnemeyen inadıyla geçirdi. Yer Gök Aşk’ın Hamiyet’iyle yarışır Esma’nın zalimliği. O, Süreyya’ya eziyet ettikçe ekran başında zavallı gelinler geriliyor. Kanayan yaramız kayınvalide travmaları zirve yapıyor.

En fenomen

Merve (Ufak Tefek Cinayetler - Star TV)

Merve tam bir baş belası ama Aslıhan Gürbüz’ün o bin türlü tilki gezinen bal rengi gözleri her seferinde bizi kandırıyor. Her numarasının önünde eğilmek, Kraliçe Merve’nin askeri olmak istiyoruz. Bu ve önümüzdeki yıl, kötülük dolu bir kadını bu kadar popüler yapabilen Gürbüz’ün.