2017'de öne çıkan 10 Hürriyet manşeti

1) Gülden Aydın – Olmaz Olsun Böyle Gelenek

Gülden Aydın geçen şubatta İzmir’in Kiraz ilçesindeki dağ köylerine gitti, kaçırılıp zorla evlendirilen kız çocuklarının dramını haberleştirdi. “Olmaz olsun böyle gelenek” diye manşet yaptık. Gülden haberi takip etti, yetkililer harekete geçti ve son olarak bu ay Kiraz’ın Olgunlar Köyü’nde 102 günlük esaretin ardından kurtarılan küçük Ebru’nın yeni hayatını haberleştirdi. (Haberin devamı)

2) Hayatın İçinden - Bahar Ünlü – Hayat Tamircisi

Mardin Derik’te yaşayan ve engelli hayvanlar için kendi imkânlarıyla her türlü malzemeden yürüteç ve protez ayak yapan 22 yaşındaki Hasan Kızıl’ın hikayesini Bahar Ünlü anlattı. “Hayat tamircisi” manşetimiz, yıl boyunca yayınladığımız “Hayatın İçinden” serisinde en dokunaklı bölümlerden biriydi. (Haberin devamı)

3) #SesVer - Cansu Şimşek ve Demet Bilge - Bireysel Silahlanmaya Hayır

Kadınlara yönelik erkek teröründen maden işçilerinin sorunlarına dek birçok hayati meseleyi yıl boyunca #SesVer sayfamıza taşıdık. Bu haberler tartışılmakla kalmadı, somut etkileri de oldu. #SesVer sayfalarımızda gördüğü ilgi ve yarattığı etki bakımından yılın haberi, Cansu Şimşek ve Demet Bilge’nin bireysel silahlanma dosyasıydı. Helin Palandöken cinayetiyle birlikte internetten silah satın almanın ne kadar kolay olduğunu ortaya koyan haberin ardından TBMM harekete geçti, İçişleri Komisyonu Sözcüsü Mustafa Baloğlu açıklama yaptı, CHP ise bir yasa teklifi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan internetten silah satışını denetim altına alacak bir çalışma başlattıklarını açıklarken, emniyet güçleri çok sayıda yasadışı siteyi kapattı. #SilahAlmaKatilOlma (Haberin devamı)

4) Hürriyet Olay Yerinde – Sebati Karakurt ve Zeynep Bilgehan - Suriye dosyası

Yıl boyunca birçok büyük haberi Türk basınında sadece Hürriyet, uzman muhabirleriyle yerinde izledi. Kuzey Kore ve ABD nükleer savaşın eşiğine gelmişken Savaş Özbey Pyongyang’dan, Gökçe Aytulu ise Kuzey Kore’nin tehdit ettiği Pasifik’teki ABD adası Guam’dan Hürriyet okurlarına ulaştı. İdris Emen Müslümanlara yönelik soykırım sırasında Arakan’da, Barzani’nin referandumu yapılırken İpek Yezdani ile birlikte Kuzey Irak’taydı. Reza Zarrab’ın New York’taki davada çok konuşulan tanıklığını duruşma salonunda Razi Canikligil ve Cansu Çamlıbel ile izledik. Hepsi birbirinden değerli #OlayYerinde dosyaları içinde yılın haberi olarak Sebati Karakurt ile Zeynep Bilgehan’ın Suriye’nin üç önemli şehrinden, Şam, Halep ve Palmira’dan okuyucularımıza aktardığı izlenimler bir adım öne çıktı. Sebati bir başka savaş ülkesi Irak’a da DEAŞ operasyonları sırasında girmeyi başardı ve Katalonya referandumu sonrasında yine Zeynep ile birlikte Barcelona’dan Hürriyet okurlarına ulaştılar. (Haberin devamı)

5) Hürriyet Takipte - İdris Emen – DEAŞ’ın en küçük esirleri

Suriye’deki savaşla birlikte Türkiye’den de çok sayıda kişi yanlarına küçük çocuklarını alarak DEAŞ terör örgütüne katıldı. İdris Emen o çocukların izini sürdü, evlatlarından koparılan anne-babaların, terör örgütüne indirilen darbelerin ardından yeniden onlara kavuşma umutlarını haberleştirdi. (Haberin devamı)

6) Hürriyet Pazar - Çınar Oskay - Beyoğlu dosyası

Hürriyet Pazar’ın bu yılki en çarpıcı kapak konularından biri, Çınar Oskay’ın Beyoğlu dosyasıydı. İlber Ortaylı ve Vedat Milor başta olmak üzere Hürriyet yazarları ile Ara Güler ve Aydın Boysan gibi ustaların görüş ve katkılarıyla hazırlanan dosya büyük ilgi gördü. Bu kapsamda, Beyoğlu deyince akla gelen ilk yazarlardan Ahmet Ümit’in Hürriyet okurlarıyla yaptığı Beyoğlu turunu Facebook yayınımızda 1.2 milyon takipçimiz izledi. (Haberin devamı)

7) Toygun Atilla – Reina katliamı

Reina teröristi Abdulkadir Masharipov’un yakalandığını ilk olarak Hürriyet okurları öğrendi. 17 Ocak gece yarısı haberi hürriyet.com.tr’den duyuran Toygun Atilla’nın Masharipov’un yakalanma ânını gösteren fotoğrafı da içeren haberi, yılın en çok paylaşılan Hürriyet özel haberi oldu. (Haberin devamı)

8) Çetin Aydın – Vatan Şaşmaz cinayetinin şifresi





Çetin Aydın, Vatan Şaşmaz cinayetindeki gelişmelerle yılın en çok okunan gündem haberine imza attı. Tam 5.2 milyon okurumuz bu haberi okudu. (Haberin devamı)

9) Ömer Erbil - Beşiktaş’ta tarihi keşif

Beşiktaş’ta yapılan metro kazısındaki tarihi keşfi de Türkiye, Ömer Erbil haberinden öğrendi. Bu kazıda 3 bin 500 yıllık kurgan tipi mezarların bulunmuştu. (Haberin devamı)

10) Mert Gökhan Koç - FETÖ mağduru askerler dönüş gününü bekliyor

Bir başka “Hayatın İçinden” dosyasında, Mert Gökhan Koç, FETÖ’nün kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden koparılan askerlerin dağılan hayatlarını anlattı. (Haberin devamı)

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