2017'de müziğin en iyileri

EN İYİ ALBÜM

Ezhel-Müptezhel

Komşuları rahatsız etme pahasına evin salonunda kaydedildi (Röportaj: Gizem Coşkunarda)

Onu genci de dinliyor, yaşlısı da... Popçusu da seviyor, rock’çısı da... Spotify’da aylık dinleyici sayısı 567 binin üzerinde... Ankara’nın en gözde ‘bebesi’ rap’çi Ezhel ilk solo albümü ‘Müptezhel’le müzik piyasasına etkileyici bir giriş yaptı. Jürimizin de En İyi Albüm kategorisinde birinci seçtiği müzisyenle rap’i ve bir evde kaydettiği ilk albümünü konuştuk...

Hürriyet Pazar müzik jürisi albümünüzü 2017’nin en iyisi seçti. ‘Müptezhel’in kayıt süreci nasıldı?

- Onore oldum, teşekkür ediyorum. Aslında biz şarkı yapıp YouTube’a veriyorduk. Çok fazla solo işim de yoktu, hep düetlerim vardı. Sonra insanlardan “Albüm yapsana” istekleri çoğaldı. Yaptığım soloları internete koymamaya karar verdim, biraz sakladım. Albüme Buğra’yla (müzisyen arkadaşı) asıldık. Ben direkt onların evinde kalmaya başladım. Albümü de onların evinin salonunda yaptık. Sabah uyanıp müzik yapmaya başlıyorduk. Komşulardan da şikâyet geliyordu arada. Sonra stüdyo açtık kendimiz için.

Müziğinizde uğraştığınız meseleler nedir?

- Hiphop kültüründen geldiğimiz için her zaman bir başkaldırı var. Tek bir şey yapmak istemiyorum. Piyasada insanlar müzik yapıyor, evet ama, müzik sanki sadece aşk şarkısı olmak zorundaymış gibi bir durum var. Rap’te de aşk şarkısı yaptığın zaman camia içinde çok iyi bakılmaz duruma. Ama ben her iki tarafın da bu algısını yıkmak istedim. Bence zaten rap her şeyi söyleyebildiğin için var. O yüzden beni ve insanlığı ilgilendiren tüm meselelerden bahsetmeyi seviyorum.

Ailenizde birçok müzisyen var, müziğe başlamanızda etkileri olmuştur. Rap’le tanışma hikâyenizden ve reggae’nin hayatınızdaki yerinden bahsedebilir misiniz?

- Evet, ailemde birçok müzisyen var ve müziğe başlamamda etkileri oldu. Ben küçük yaştayken annem ve anneannem masaya vurarak bana ritm öğretirlerdi. Rap’in altyapısını böyle aldım. Dayım da birçok enstrüman çalabiliyordu, onu görüp çocukluğum boyunca hep bir şeyler denedim. Rap’le beşinci sınıftayken tanıştım. Evde televizyon yoktu. Bir gün arkadaşımın evine gittiğimde MTV kanalını gördüm. Şoke oldum; Marilyn Manson çıkmıştı. Sonraki şarkı da D12, ‘Purple Pills’ klibiydi. Onların rap’çi olduğunu bir sene sonra anladım. Okuldaki arkadaşlarım sayesinde de Türkçe rap’le tanıştım. Reggae’yi kuzenlerimden duydum. Bob Marley’in sözleri ve dünya görüşü ufkumu açtı.

Rap dinlemeyen hatta hiç bilmeyen kitleye de ulaştınız. Ne hissettiriyor bu durum?

- Ben aslında kendi Türkçe rap cemaatime güzel bir albüm vermek istedim. Rap bilmeyen kitleye böyle ulaşabileceğini düşünmemiştim. Bu, tabii ki çok güzel hissettiriyor. Sosyal medyadan çok güzel geridönüşler alıyorum, bütün bunlar hayatımı anlamlandırıyor ve çok mutlu oluyorum.

Bu isim beni yansıtıyor

Ezhel, Osmanlıcada ‘aklı bir karış havada olan kimse’ anlamına geliyor. Kendinize niye bu adı yakıştırdınız?

- Çünkü çok ergendim. Bu ismi aldığımda 15 yaşındaydım. İsim arıyordum kendime. Arkadaşımda Osmanlıca sözlük vardı, oradan bulduk. Hiphop’ın kültüründe bu vardır; kendilerine aşağılayan lakaplar takarlar. Ezhel beni yansıtıyor da aslında, aklı havada bir insan olduğumu söyleyebilirim.



Delinin Yıldızı-Vega

Beklediğimize değdi dedirtti (Tolga Akyıldız yazdı)

1999-2005 yılları arasında yaptığı üç stüdyo albümüyle kendine has bir sound ve üslup üretmekle kalmayıp kült olmayı başaran Vega açısından 12 yıl sonra yeni bir albüm yapmak, “Beklediğimize değdi” dedirtecek şarkılar biriktirmek zor işti. Ancak gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Vega, ‘Delinin Yıldızı’ albümüyle bunu başardı. En önemlisi, dinledikçe şarkılarıyla ayrı ayrı bağ kuracağınız bir iş çıkardı. Vega diskografisi ve Türk pop rock tarihi içinde kuşkusuz başyapıt albümlerden biri olarak anılacaktır bu. Diğer bir deyişle ‘yokluğuna alışamadığımız’ Vega, 2017’de de ‘unutulmayacak bir iz’ bıraktı.

Fırtınayt-Büyük Ev Ablukada

Tüm şarkılara eşit ilgi

Şimdi ‘Fırtınayt’la elektronik ‘rakınrollu’ haller içindeler. ‘Güneş Yerinde’, ‘Hoşçakal Kadar’, ‘Arayan Bulur ve ‘Evren Bozması’ başta olmak üzere tüm şarkılar eşit ilgiyi hak ediyor. Daha da güzeli; Büyük Ev Ablukada’nın baştan beri ‘oyun içinde oyun’ şeklinde kurguladığı müzikli hikâyesi kendini devamlı yenilemesine karşın omurgasını özenle koruyor.

EN İYİ ŞARKI



Sen Olsan Bari-Aleyna Tilki

Müzik piyasasının her şeyi bilenleri küçük kızı rahat bıraksın (Naim Dilmener yazdı)

Şarkı vasat ama günümüz dinleyicisinin ne istediğini bilen biri tarafından yazılmış. Tık sayısı da bunun göstergesi zaten. Aleyna, 2000 doğumlu. Henüz çocuk yaşta. Hikâyesi nereden bakarsanız bakın, “Tam bir Yeşilçam filmi” diyeceğiniz bir hikâye. Küçük yaşlardan itibaren müziğe duyulan büyük ilgi, şarkı söylemeler, yarışmalar, büyükleri etkilemeler, başka yarışmalar... Acun Ilıcalı’nın yarışmalarından birinde göründükten sonra her şey değişiyor. Emrah Karaduman beklediği ‘el’ oluyor; uzanıp tutuyor. Önce ‘Cevapsız Çınlama’, ardından da ‘Sen Olsan Bari’... Aleyna daha ilk basamaklarda. Ama en tepeye kadar tırmanmak istiyor. Başarır mı? Mümkündür. Sesi iyi, yetenekli. Çalıştıkça ve iyi yerlere yönlendirildikçe her şey mümkün. Yeter ki müzik piyasasının her şeyi en iyi bilenleri küçük kızı rahat bıraksın.

Alo-Ezhel

Yaşadığı sokağın hikâyesini bu müzikle iç içe geçirebildi (Barış Akpolat yazdı)

Bir illegal hikâye ancak bu kadar güzel anlatılabilir... Duyduğunuz andan itibaren dilinize dolanıyor ve bir daha aklınızdan çıkmıyor: “Müsaitsen görüşelim cano?” ‘Müptezhel’ albümü sonrasında Ezhel’in bir gecede şöhreti yakaladığı sanılabilir. Fakat o genel kanının aksine çok uzun süredir hiphop piyasasında yerini sağlamlaştırmakla meşguldü. Uzun süre ‘Ais Ezhel’ mahlasıyla tecrübe kazandı ve küresel hiphop gündemini belli ki çok iyi takip etti. ABD’de doğan trap müziği keşfetti ve en önemlisi yaşadığı sokağın hikâyesini bu müzikle iç içe geçirebildi. Ezhel’in bu kadar sevilmesinin en önemli sebebi anlattığı hikâyelerde yakaladığı samimiyet. Yaşamadığı veya tanık olmadığı bir şey anlatmıyor. Dinleyiciyi etkilemesindeki ana etken bu.

Ne Farkeder-Yüzyüzeyken Konuşuruz

Bu yıla nevi şahsına münhasır bir damga vurdu (Tolga Akyıldız yazdı)

‘Biz bu işi iki gitar, bir vokal çözeriz’ günlerinden bugüne çok yol alan; sound olarak da olgunlaşan Yüzyüzeyken Konuşuruz; hem ‘yeraltı’ kalma hassasiyeti hem de kitleleri yakalayan iki yeni şarkıyla 2017’ye nevi şahsına münhasır bir damga vurdu. Öne çıkan parça ‘Ne Farkeder’ olsa da 2017 teklilerinden diğeri olan; ‘Sandal’ da en az onun kadar iyi. Yeni dalganın öncü kuvvetlerinden biri olup tarzını da koruyarak bu noktaya gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni albümünü sabırsızlıkla bekliyoruz.

