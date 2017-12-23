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    2017'de modanın en iyileri

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Podyumlarda 2017, Türk tasarımcılar ve modellerin yılı oldu. İşte en çok dikkat çekenler...

    Öykü Baştaş: Uluslararası podyumda bir Türk top model

    Klasik güzellik formlarının çok dışında. Türk podyumlarının tozunu iyice yuttuktan sonra şansını bir cesaret yurtdışında denemeye karar verenlerden değil. Sessiz sedasız yaptı çıkışını: Bir anda onu Gucci, Acne, MSGM defilelerinde gördük. Pop star Fergie’nin klibinde izledik. 1997 doğumlu Öykü Baştaş’tan bahsediyoruz. Vogue Türkiye Yayın Yönetmeni Seda Domaniç, onun için ‘yılın sürprizi’ diyor. Sosyal medyadaki aktif ve aykırı duruşuyla da öne çıkan Baştaş, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde mimari eğitimi alıyor. Bizi gururlandıran genç top modelimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz.

    2017de modanın en iyileri
    Dilara Fındıkoğlu: Alexander McQueen’in izinde
    Işın Görmüş yazdı

    Bir Hürriyet keşfi olan Dilara Fındıkoğlu, uluslararası moda dünyasına yaptığımız en büyük katkılardan. Elle Türkiye Yayın Direktörü Işın Görmüş şöyle anlattı: “Lady Gaga’nın ‘Geleceğin tasarımcısı’ olarak nitelendirdiği Fındıkoğlu, Vivienne Westwood ve Alexander Mc Queen gibi tasarımcıların izinden gidiyor. Aynı teatral duruş, aynı özgünlük. Sadece kıyafet tasarlamıyor, fazlasıyla kışkırtıyor insanı. Tasarımlarında üzerine gotik unsurlar serpilmiş, biraz Osmanlı, biraz Viktoryan dönemi var. Lezzetli bir karışım.”

    2017de modanın en iyileriSadece Avrupa’da değil Tüm dünyada

    Beş sene önce tüm dünyanın hayran olacağı bir marka kurulduğunu yazdık. Sonuç: Bünyamin Aydın’ın ‘Les Benjamins’i dünyayı kasıp kavuruyor. Geçen hafta Esquire dergisinin Ortadoğu edisyonunun‘Yılın Adamı’ seçtiği Aydın, Bloomingdales’e özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da yok satan Les Benjamins, en başarılı uluslararası markamız. Aydın başarısının formülünü şöyle açıklıyor: “Artık sınırlar kalktı, herkes belli bir kalıba sığınmadan istediğini giyiyor. Bu sokak stilinin yükselişini sağladı. Les Benjamins de bu hareketin bir parçası olarak yürüyor.”

    JÜRİ
    Ece Sükan - Hürriyet stil yazarı
    Başak Dizer - Hürriyet stil yazarı
    Aslı Barış - Hürriyet editörü
    Işın Görmüş - Elle Türkiye Yayın Direktörü
    Seda Domaniç - Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

    Etiketler: moda dünyası , 2017
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