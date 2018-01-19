2017'de en hızlı Belarus borsası büyüdü

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, 2016 sonunda 70 trilyon 15 milyar 536 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, geçen yıl 80 trilyon 837 milyar 821,2 milyon dolara çıktı. Bir yıllık süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 15,5 arttı. Bu rakamın miktar bazında karşılığı ise 10 trilyon 822 milyar 285,2 milyon dolar oldu.

Piyasa değerine bölgesel bazlı bakıldığında, geçen yıl en iyi performansı Asya Pasifik borsaları gösterdi. Asya Pasifik borsalarının piyasa değeri geçen yıl yüzde 25,7'lik artışla 28 trilyon 968,5 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde piyasa değeri, Amerika bölgesindeki borsalarda yüzde 17,8 artarak 36 trilyon 517,1 milyar dolara çıkarken, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda yüzde 3,9 azalarak 15 trilyon 352,2 milyar dolar oldu.

BELARUS, PİYASA DEĞERİNİ EN HIZLI ARTIRAN BORSA

Dünya borsaları arasında geçen yıl piyasa değeri en hızlı artan borsa Belarus oldu. Belarus borsasının piyasa değeri geçen yıl 127 katına çıkarak 157 milyar 616,5 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıl da piyasa değerini yüzde 132 artırmayı başaran Belarus borsası, böylece 2 yıl üst üste piyasa değeri artışında birinci oldu.

Piyasa değeri artışında Belarus'u yüzde 134,2'lik artışla Seyşeller borsası (Trop-X), yüzde 73,9'luk yükselişle Vietnam'ın borsası (Ho Chi Minh Stock Exchange) izledi. Borsa İstanbul da yüzde 44,3'lük piyasa değeri artışıyla dünya borsaları arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise yüzde 23,9'luk kayıpla Sidney oldu. Sidney borsasının Aralık 2016'da 134,5 milyon dolar olan piyasa değeri, geçen yılın aynı döneminde 102,4 milyon dolara geriledi.

Piyasa değeri kaybında Sidney'i, yüzde 15,7 ile Katar ve yüzde 8,6 ile Umman borsaları takip etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ NEW YORK BORSASI

Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, geçen yıl da yerini korudu. 2016 sonunda 19 trilyon 573,1 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, geçen yıl büyüklüğünü yüzde 12,8 artırarak 22 trilyon 81,4 milyar dolara taşıdı.

Nasdaq OMX ise piyasa değerini geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 29,1 yükselterek 10 trilyon doların üzerine taşıdı. New York borsası, piyasa değeri bakımından en yakın rakibi Nasdaq OMX'i ikiye katladı.

Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 6,2 trilyon dolar ile Japan Exchange Group yerleşti.

Borsa İstanbul'un değeri ise 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,3 artarak 227 milyar 511,8 milyon dolara ulaştı. Böylece geçen bir yıllık süreçte Borsa İstanbul değerine 69,8 milyar dolar daha kattı.