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2017'de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

Pehlivanlardan bomba imha uzmanlarÄ±na onca insan, semtlerden komÅŸuluÄŸa onca kavram, yer ve olay... HÃ¼rriyet'te 2017 boyunca hayata dokunan yÃ¼zlerce hikaye anlattÄ±k. Ä°ÅŸte HÃ¼rriyet jÃ¼risinin her ay verdiÄŸi "en iyi hikaye anlatÄ±mÄ± ve haber dili" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne bu yÄ±l boyunca layÄ±k gÃ¶rÃ¼len iÅŸlerden 10 maddelik bir seÃ§ki... Siz de birini seÃ§in ve anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hikayelerin iÃ§ine dalÄ±n...

hÃ¼rriyet.com.tr
30.12.2017 - 17:19 | Son GÃ¼ncelleme :

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

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2017de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 Ã¶dÃ¼llÃ¼ hikaye

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Etiketler: en iyi hikaye anlatÄ±mÄ± , hÃ¼rriyet Ã¶dÃ¼lleri , 2017'nin enleri
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