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2017’de 32.4 milyon turist geldi

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 01:00 | Son Güncelleme:

2016’da dip yapan turizm sektörü 2017’de kendine geldi. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 27.8 artarak 32 milyon 410 bine ulaştı. Geçen yıl turist sayısı 25.3 milyon olmuştu.

Türkiye’nin turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26.3 milyar dolar oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya’dan gelen turist sayısı 866 binden 4.7 milyona çıktı. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısında ise gerileme yaşandı. 2016’da 3.8 milyon olan Alman turist sayısı 3.5 milyona geriledi. Üçüncü sıradaki İran’dan gelen turist sayısı 1.6 milyondan 2.5 milyona, dördüncü sıradaki Gürcistan’dan gelen turist sayısı 2.2 milyondan 2.4 milyona yükseldi. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 1.6 milyondan 1.8 milyona çıktı.

Etiketler: gazetehaberleri , turist , türkiye
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