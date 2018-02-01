2017’de 32.4 milyon turist geldi

Türkiye’nin turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26.3 milyar dolar oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya’dan gelen turist sayısı 866 binden 4.7 milyona çıktı. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısında ise gerileme yaşandı. 2016’da 3.8 milyon olan Alman turist sayısı 3.5 milyona geriledi. Üçüncü sıradaki İran’dan gelen turist sayısı 1.6 milyondan 2.5 milyona, dördüncü sıradaki Gürcistan’dan gelen turist sayısı 2.2 milyondan 2.4 milyona yükseldi. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 1.6 milyondan 1.8 milyona çıktı.