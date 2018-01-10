2017'de 1,1 milyar dolarlık un ihraç edildi

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13-14 yıldır Türkiye'nin un ihracatının çok hızlı bir şekilde arttığını kaydederek, özellikle son 5 yılda ihracatın zirve yaptığını aktardı.

Türkiye'nin beş yıldır dünya un ihracatı şampiyonu olduğunu dile getiren Ulusoy, dünya un ihracatının 3'te birinin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ulusoy, "Başarılı bir yıl geçirdik. 2017'de bir önceki yıla göre un ihracatımız 1 milyar 80 milyon dolardan 1,1 milyar dolara, miktar olarak da 3,5 milyon tondan 3,6 milyon tona çıktı." diye konuştu.

Rakamların tam olarak ayrıntılı bir şekilde henüz belli olmadığını aktaran Ulusoy, "Ancak un ihracatında payı yüzde 50'yi aşan Irak ile birlikte Sudan ve Suriye toplam ihracatımızda yüzde 70 civarında paya sahip.

Angola, Benin, Somali de un ihracatımızdan önemli pay alan diğer ülkeler." ifadelerini kullandı.

Son 10 yılda 160 ülkeye un ihracatı gerçekleştirdiklerine değinerek, ABD'den Çin'e, Japonya'dan Rusya'ya geniş bir ihracat yelpazesine sahip olduklarını söyleyen Ulusoy, 2018 hedeflerinde "mevcut pazarları derinleştirmenin" ve "üretim kapasite oranını arttırmanın" olduğunu belirterek, "Ayrıca bu yıl 1 milyar 250 milyon dolar değerinde 4 milyon ton un ihraç etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihraç ettiği unu da sürekli çeşitlendirdiğini anlatan Ulusoy, çavdar, kepek, tam buğday unu, pizzalık un, baklavalık un, noodle unu gibi birçok un çeşidi ürettiklerini, ayrıca diyabetik un gibi özel çeşitlerinin bulunduğunu söyledi.



"BUĞDAY İTHALATI UN İHRACATINDA SIÇRAMA YAPTIRDI"



Ulusoy, Türkiye'nin uzun dönem buğday üretim ortalamasının kendisine yeterli olduğunu kaydederek, ülkede yılda 19 milyon ton buğday tüketildiği, 2015'te 22,5 milyon, 2016'da 20,5 milyon ton buğday üretildiği bilgisini verdi.



Türkiye'nin ortalama yıllık buğday üretiminin 21 milyon ton olduğunu dile getiren Ulusoy, şöyle devam etti:

"Ancak üretimimiz 19 milyon ton. Aradaki 2 milyon ton fazlalık un ihracatında değerlendirilmekte.

Oysa son 5 yıldır dünya un ihracatının ihracat şampiyonu olma unvanını taşıyan Türkiye'nin bu unvanını devam ettirebilmesi için buğday ithalatı yapması gerekiyor. 2016'da 3,5 milyon ton un ihracatı için 5 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyuluyordu.

Ancak 5 milyon ton buğdayın 1,5 milyon tonluk kısmı ise dış kabuk, hayvan yemi ve kepek olarak kullanıldı. 2016 yılında ithal edilen 5 milyon ton buğdayın 3,5 milyon tonluk kısmı ile üretimde açığa çıkan yaklaşık 2 milyon ton fazla buğday, un ihracatında kullanıldı.

Geçen yıl da bu durumun benzeri yaşandı.

Yani buğdaydaki ithalat, Türkiye'nin her geçen gün un ihracatında dünya şampiyonluğunu muhafaza etmesindeki gücünün korunmasını sağlıyor. Ayrıca un ihracatındaki yaptığımız sıçramanın en büyük kaynağı."

Ulusoy, Türkiye'nin en çok buğday ithal ettiği ülkelerin başında Rusya'nın geldiğini, bu ülkenin 2016'da toplam 34 milyon ton buğday ihraç ettiğini bildirdi.