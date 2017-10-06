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    Hürriyet >Eğitim>2017 YLSY Tercih Kılavuzu güncellendi

    2017 YLSY Tercih Kılavuzu güncellendi

    Hürriyet Eğitim
    06.10.2017 - 17:36 | Son Güncelleme:

    29 Eylül’de ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2017-YLSY Tercih Kılavuzu ve Bilgileri'nde yer alan ‘Tablo-2’, Milli Eğitim Bakanlığı talebi doğrultusunda güncellendi. Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM’nin internet adresinden yayımlandı.

    Bu düzeltme nedeniyle değişiklik yapmak isteyen adaylar, 9 Ekim’e kadar tercihlerini değiştirebilir.

    Güncellenen kılavuza ulaşmak için tıklayınız

     

     

     

    Etiketler: YLSY , tercih , kılavuz , ÖSYM
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