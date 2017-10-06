2017 YLSY Tercih Kılavuzu güncellendi

29 Eylül’de ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2017-YLSY Tercih Kılavuzu ve Bilgileri'nde yer alan ‘Tablo-2’, Milli Eğitim Bakanlığı talebi doğrultusunda güncellendi. Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM’nin internet adresinden yayımlandı.
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