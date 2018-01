Amazon'da en çok satan oyunlar

Amazon dünya çapında hizmet veren bir alışveriş sitesi. Bu sitede oyun satışları da yapılıyor. 2017'de Amazon üzerinden en çok satılan oyun ise Nintendo'nun Super Mario Odyssey olmuş. Nintendo Switch ile birlikte satış rekorları kıran Nintendo'nun oyunları neredeyse listenin tamamını kaplamakta. İşte 2017'de Amazon üzerinden en çok satılan 10 oyun:

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ( Nintendo Switch )

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: WWII ( PlayStation 4 )

Call of Duty: WWII ( Xbox One )

Splatoon 2

Pokémon Ultra Sun

Pokémon Ultra Moon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ( Wii U )