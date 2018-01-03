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Amazon'da en çok satan oyunlar

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

Bir yılı daha geride bıraktık. Oyuncular açısından 2017 yılı çok dolu geçen bir yıldı. Birçok oyun oyuncularla buluştu. Bu oyunların satışları bir çok platform üzerinden gerçekleştirildi. Bu platformlardan bir tanesi de dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.

Amazon dünya çapında hizmet veren bir alışveriş sitesi. Bu sitede oyun satışları da yapılıyor. 2017'de Amazon üzerinden en çok satılan oyun ise Nintendo'nun Super Mario Odyssey olmuş. Nintendo Switch ile birlikte satış rekorları kıran Nintendo'nun oyunları neredeyse listenin tamamını kaplamakta. İşte 2017'de Amazon üzerinden en çok satılan 10 oyun:

Super Mario Odyssey
Mario Kart 8 Deluxe
The Legend of Zelda: Breath of the Wild ( Nintendo Switch )
Horizon Zero Dawn
Call of Duty: WWII ( PlayStation 4 )
Call of Duty: WWII ( Xbox One )
Splatoon 2
Pokémon Ultra Sun
Pokémon Ultra Moon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild ( Wii U )

Etiketler: Amazonda en çok satılan oyun
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