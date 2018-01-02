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2017 yılı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA
02.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

Ekonomistler, 2017 yılında enflasyonun yüzde 11,73 olacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistler aralıkta enflasyonun yüzde 0,51 artacağını öngörüyor.

"AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak Aralık 2017 enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin 2017 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,73 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 0,51

Ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 0,51 artacağını hesaplarken, enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 0,82 oldu. Enflasyon Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 artış göstermişti.

Etiketler: Enflasyon Beklenti Anketi , enflasyon rakamları
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