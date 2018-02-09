2017 yılı bilançoları

DENİZBANK’TAN YÜZDE 18 BÜYÜME

DENİZBANK Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 20. kuruluş yıl dönümlerine denk gelen 2017 faaliyet döneminde, Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile ve yurtdışına yayılan 740 şubenin yanı sıra, 14 binin üzerinde çalışan ile değer yaratmak üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Ateş, Denizbank’ın aktiflerini 2017’de yıllık yüzde 18 artış ile 160 milyar TL’ye ulaştırdığını, net kârını da yüzde 36 yükselterek 1 milyar 902 milyon TL’ye çıkardığını açıkladı. Ateş, Denizbank’ın yıllık olarak konsolide bazda mevduatını yüzde 19’luk artış ile 107 milyar TL’ye çıkardığını belirtti.

TEB KREDİLERİNİN YARISI KOBİ’LERE

TÜRK Ekonomi Bankası’nın (TEB) 2017 sonuçlarına göre aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 8 oranında artarak 85.8 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1 milyar 68 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler 2017 yılında toplam aktiflerinin yüzde 74’ünü oluşturdu. Toplam 63.3 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı. TEB’in 2017 yılında takipteki kredilerinin oranı yüzde 3.02 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 12 oranında artarak 55.6 milyar TL’ye ulaştı.

TÜRK TELEKOM’DAN 3.2 MİLYAR TL YATIRIM

TÜRK Telekom, 2017 yılsonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un konsolide gelirleri 2017’de, 2008’deki halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek büyümeyle, yüzde 12.6 artarak 18.1 milyar TL oldu. Türk Telekom, halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek yıllık artışla, 2.8 milyon yeni abone kazandı. 31 Aralık 2017 itibariyle toplam abone sayısı 41.7 milyona ulaşan Türk Telekom 3.2 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO’su Paul Doany, “Türk Telekom, 2017’de FAVÖK’te ise yüzde 18.0 artış kaydederek halka arzdan bu yana en yüksek büyüme oranlarına ulaştı” dedi.

YAPI KREDİ’DEN 279 MİLYAR TL

YAPI Kredi, 2017 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine yaklaşık 279 milyar TL kaynak sundu. Toplam nakdi kredilerini yüzde 13’lük büyümeyle 200 milyar TL’ye yükselten Yapı Kredi’nin toplam mevduat hacmi 173 milyar TL olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 33’lük bir yükselişle 3.6 milyar TL oldu. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yapı Kredi, ülke ekonomisi için kritik olan projeleri 2017 yılında da desteklemeye devam etti. 2017 sonunda mevduatı yüzde 10 artışla 173 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 13.8 milyar TL’ye çıktı” dedi.