2017 yılı 9 aylık bilançolar

KOÇ Holding, 2017 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 71.3 milyar TL gelir elde ederken; 3.8 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için çalışmaya devam ediyor; küresel büyüme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Üretim, istihdam, Ar-Ge, inovasyon ve dış pazarlarda büyüme önceliklerimizi koruyoruz. Yılın ilk 9 ayında 4.6 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, aynı dönemde kombine ihracatımızı bir önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 16 artırdık” şeklinde konuştu.

PEGASUS CİROYU YÜZDE 46 YÜKSELTTİ

PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “2017 yılını bir yenilenme dönemi olarak gördüğümüzü ve asıl büyümenin 2018 ve sonrasında gelmesini beklediğimizi sene başında ifade etmiştik. 2016’da başlattığımız verimlilik çalışmalarının meyvelerini topluyoruz” dedi. Pegasus Hava Yolları, 2017’nin ilk 9 ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Pegasus yılın ilk 9 ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artırarak 4 milyar 162 milyon 118 bin TL’ye çıkardı. Pegasus’un aktif büyüklüğü de yüzde 30 artarak 7 milyar 281 milyon 455 bin 74 TL oldu. Pegasus’un dönem kârı ise ilk 9 ayda 492 milyon 162 bin 67 TL olarak gerçekleşti.

PETKİM KÂRINI YÜZDE 169 ARTTIRDI

PETKİM, yılın üçüncü çeyreğindeki net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artırarak 372 milyon TL’ye yükseltti. Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yüzde 145 artarak 424 milyon TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrekte yüzde 96 üretim kapasitesini yakalayan Petkim’in net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 artarak 1.8 milyar TL oldu. Petkim’in yarım asrı aşkın köklü bir tarihi olduğunu hatırlatan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Her zaman olduğu gibi, Petkim’in en değerli kaynağı olan, başarılarımızın altında imzası bulunan Petkim ailesinin her üyesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

SABANCI HOLDİNG SATIŞI %25 ARTTIRDI

SABANCI Holding’in konsolide satışları, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 10 milyar 534 milyon TL oldu. Faaliyet kârı ise 2017’nin üçüncü çeyreğinde yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 2 milyar 354 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Holding’in konsolide ana ortaklık net karı ise 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 881 milyon TL gerçekleşti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Sanayi, sigorta ve enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık. Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm içerisindeyiz” dedi.

ŞİŞECAM’DAN 556 MİLYON TL YATIRIM

ŞİŞECAM Topluluğu’nun Ocak-Eylül 2017 dönemindeki konsolide net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.2 artışla 8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde topluluğun net kârı ise 1.2 milyar TL oldu. Yılın dokuz aylık döneminde yaklaşık 556 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiren Topluluk, bu dönemde 3.6 milyon ton cam, 1.7 milyon ton soda ve 2.7 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Topluluğun “2017 Eylül sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 8 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide satışlar içinde uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 58 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

TÜRK TELEKOM’DA 40.5 MİLYON ABONE

TÜRK Telekom, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde çift haneli büyümesini sürdürdü. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13.3 milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk Telekom’un abone sayısı, başarılı büyüme stratejisi ve uygulamaları sayesinde rekor seviye olan 40.5 milyona ulaştı. Türk Telekom’un güçlü başladığı 2017’nin üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyüdüğüne dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10’un üzerinde büyüyerek, 4.5 milyar TL gelir elde ettik” dedi.

ÜLKER’DE 1 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GELİRİ

ÜLKER, 2017 üçüncü çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 20.3 artırarak 1 milyar 13 milyon lira olarak açıkladı. Şirketin kümülatif 9 aylık net karı ise 282 milyon liraya ulaştı. 3. çeyrek sonuçlarının beklentilere göre gerçekleştiğini belirten Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, “2017 yılının 3. çeyrek sonuçları beklentilerimiz ve planlarımız doğrultusunda oluştu. Hem ciroda hem de karlılıkta önemli büyümeler gerçekleştirdik. Ülker Bisküvi’nin yılın 9 aylık döneminde elde ettiği sonuçlar şirketimizin karlı büyümesini devam ettirecek sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. 2016 yılında öngördüğümüz gibi 2017 yılında hem dönemsel hem de kümülatif bazda çift haneli büyümeye devam ettik” dedi.