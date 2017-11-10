2017 yılı 9 aylık bilançolar

AKBANK’ın ilk dokuz ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın müşterilerinin sürekli yanında olan bir bankacılık anlayışına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu dönemde ekonomimize sağladığımız desteği geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yüzde 12 büyüterek kredilerimizi 195 milyarı nakdi olmak üzere toplam 245 milyar TL seviyesine çıkardık. KGF kapsamında bu yılın başından itibaren 16 milyar TL kredi kullandırdık. Bankamız, brüt kârı üzerinden 1 milyar 201 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 517 milyon TL konsolide net kâr elde etti” dedi. Binbaşgil, “Yılın ilk 9 ayında yüzde 8 artan toplam mevduatımız 188 milyar TL’ye çıktı” dedi.

DENİZBANK AKTİFLERİ YÜZDE 24 ARTTI

DENİZBANK Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”740 şube ve 15 bine yakın çalışan ile faaliyet gösteren bankamızın aktifleri 2017’nin ilk dokuz ayında yıllık yüzde 24 artarak 152 milyar TL’ye, net kârı ise yüzde 28 yükselerek 1 milyar 416 milyon TL’ye ulaştı” dedi. Türkiye’nin en büyük beş özel bankası arasında olan DenizBank’ın 20. gurur yılını kutladıklarını belirten Hakan Ateş, 1997 yılında zorlu bir misyonu yerine getirmek üzere çıktıkları yolda bugün, finansman sağladığı projelerle adından söz ettiren bir kurum konumuna geldiklerini söyledi. Ateş, 10 milyar TL’si KOBİ’lere olmak üzere yaklaşık 70 bin müşteriye 14 milyar TL kaynak aktardıklarını söyledi.

GARANTİ’DEN 4.6 MİLYAR TL KÂR

GARANTİ Bankası, finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 339 milyar 679 milyon 127 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 274 milyar 87 milyon 604 bin TL’ye yükseldi. Garanti’nin ilk dokuz alda net kârı, 4 milyar 685 milyon 989 bin TL oldu. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti, aldığı tüm aksiyonlarda yarattığı etkinin bilinci, geleceği şekillendiren ve sektöre öncülük eden bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor. Garanti, ilk dokuz ayı başarıyla tamamladı. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapısını korurken ekonomiye desteğini sürdürdü” dedi.

HALKBANK BEŞİNCİ BÜYÜK BANKA OLDU

HALKBANK 2016 yılının sonuna göre toplam kredilerini yüzde 20.4 artırarak 248.2 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu nakdi ticari kredileri, yüzde 21.4 artış göstererek 153.5 milyar TL’ye yükseldi. 2016 sonuna kıyasla yüzde 23.8 artırdığı toplam mevduatını 186 milyar TL’ye çıkaran banka, bilanço büyüklüğünü yüzde 20.9 artırarak 279.7 milyar TL’ye taşıdı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “KGF kefaletli kredi kullandırımında, 20 milyar TL’yi aşarak ilk sırada yer aldık. En fazla nakdi kredi kullandıran ilk dört banka arasında yer aldığımız bu dönemde bilançomuzda önemli bir artış gösterdik, aktif büyüklük sıralamasında Türkiye’nin beşinci büyük bankası olduk” dedi.

ING BANK’TAN 437 MİLYAR TL KREDİ

ING Bank 9 aylık döneminde aktif toplamı 58.9 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 911 milyon TL olarak gerçekleşti. ING Bank’ın öz kaynaklar hacmi 5.6 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 20.12 seviyelerine ulaştı. ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “2017 yılının dokuz aylık dönemini başarılı performans ile tamamladık. Vergi öncesi kârımız 911 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler toplamımız 43,7 milyar TL’ye ulaşırken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 90’lara ulaştı” dedi.

İŞ BANKASI’NDAN 305 MİLYAR TL DESTEK

TÜRKİYE İş Bankası, 2017 Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre yüzde 11.2 artış ile 346.4 milyar TL’ye yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Sağladığı kaynakları istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösteren İş Bankası’nın ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla verdiği destek toplam 304.8 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Bankanın aktifinde yüzde 66 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, 2016 yılsonuna kıyasla yüzde 12.4 artarak 229.5 milyar TL’ye ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde 75.3 milyar TL oldu. İş Bankası’nın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı yüzde 23 oranında arttı ve 4.103 milyon TL tutarında gerçekleşti.

QNB FİNANSBANK’IN KREDİLERİ %26 ARTTI

QNB Finansbank, 2017’nin üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Buna göre bankanın toplam aktifleri 119 milyar 987 milyon TL oldu. 2016 yılının sonuna kıyasla krediler yüzde 26 artarak 79 milyar 4 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 21 oranında artarak 63 milyar 90 milyon TL’ye ulaştı. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, “Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) kadın girişimcilere destek programı Women in Business kapsamında, 55 milyon dolar kredi sağladık. EBRD’nin 300 milyon Euro’luk Kadın Girişimcilik Programı altında aldığı ilk krediyi en hızlı kullandıran ve ikinci kredi dilimine hak kazanan tek Türk bankası olduk” dedi.

TEB’İN AKTİFLERİ 81 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

TÜRK Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı 81 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 818.8 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler 2017 yılının üçüncü çeyreğinde toplam aktiflerinin yüzde 75’ini oluşturdu. Toplam 60.9 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı. TEB’in 2017 yılının üçüncü çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3.22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 4 artarak 52 milyar TL’ye ulaştı. TEB, sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla 25 bankanın katılımıyla sözleşme imzaladı.

VAKIFBANK’TAN NET 2.8 MİLYAR TL KÂR

VAKIFBANK, 2017 ilk dokuz ayında ulaştığı 3 milyar 522 milyon TL brüt kârından 700 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 822 milyon TL net kar elde etti. Vakıfbank’ın, 247 milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 220 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank’ın ortalama özkaynak karlılığı yüzde 18.1, ortalama aktif karlılığı ise yüzde 1.64 seviyesinde gerçekleşti. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Eylül ayı sonu itibarıyla nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamalarının üzerinde yüzde 27 büyüyerek 174 milyar TL’yi aşarken, toplam aktiflerimiz yüzde 25 büyüme ile 247 milyar TL’ye ulaştı. KGF kapsamındaki kredi portföyümüz 20 milyar TL’ye çıktı” dedi.

YAPI KREDİ KÂRINI YÜZDE 27 ARTTIRDI

YAPI Kredi’nin, yılın ilk dokuz ayında konsolide bazda krediler toplamı 267.2 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 27 artışla 2 milyar 735 milyon TL seviyesine yükseldi. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Ekonomik büyümedeki güçlü performans, bankacılık sektöründe kredi büyümesine yardımcı oldu. Yapı Kredi de bu süreçte kredilerdeki dengeli büyüme stratejisine devam etti. Dokuz ayda Yapı Kredi’nin toplam aktifleri 294 milyar TL’ye, net kârı ise 2 milyar 735 milyon TL’ye ulaştı. Mevduat büyüklüğümüz ise 165 milyar TL oldu” dedi.