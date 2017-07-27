2017 YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS sonbahar dönemi başvurusu nasıl yapılır?

YDS başvuru işlemi için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. ÖSYM internet sitesi üzerinden yayımlanan duyurunun ardından, yabancı dil alanında sahip oldukları yetkinliği resmileştirmek için başvurularını gerçekleştirecek. Peki, YDS başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı o duyurunun detayları ve YDS başvuru işlemi hakkında merak edilen detaylar

2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS Sonbahar Dönemi) 17 Eylül 2017 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 26 Temmuz - 3 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2017 YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar 17 Eylül 2017 tarihinde sınava girecek.

Sınav saat 9.30’da başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar bu süre zarfında 80 soruyu çözmeye çalışacak. Sınav Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerden oluşacak.

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YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ resmi internet adresinden yapılabilecek.

Buradan başvuru yapan adaylar ÖSYM'nin ödeme işlemleri bölümden 90 lira olan sınav ücretini ödemesi halinde başvuru kabul edilecek.

ÖSYM'nin sayfasından yapamayan adaylar ise T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı T. Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı, Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı, DenizBank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) ile yapabilme imkanından yararlanabilecek.

YDS SINAVI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

-Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir.

-Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

-Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak.

a)Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b)Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.

-Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

-Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

-Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.