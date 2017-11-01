2017 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? Fuar saat kaça kadar açık olacak?

Türkiye Yayıncılar Birliği, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlediği 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman kadar devam edecek? Fuar Saat kaça kadar açık olacak?



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Fuar hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ve 12 Kasım'da ise 10.00-19.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

FUAR ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 5 TL’dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsiniz.

FUAR ULAŞIM

Metrobüs ile Beylikdüzü Son Durak'ta indiğinizde fuara kolayca ulaşabilirsiniz.Özel aracınızla gelecekseniz Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.