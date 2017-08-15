2017 TEOG nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e-okul boş kontenjanlar listesi

2017 TEOG nakil başvurularının nasıl yapılacağı e-Okul'un duyuru kısmında yer alan kılavuzda yer alırken, MEB lise boş kontenjanlarının üzerinden taban puanlarını açıkladı. Öte yandan öğrenciler TEOG nakil başvurusunun nasıl yapılacağını ve başvuru tarihleri için son günün ne zaman olduğunu merak ediliyorlar. İşte, e-Okul boş kontenjanlar listesi ve TEOG nakil başvurusu hakkında detaylar.

Başvurular ne zaman başlıyor ne zaman sona eriyor?

14 Ağustos 2017 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Son başvuru saati 18 Ağustos 2017 saat 17:00.

Ek kontenjanda başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Ağustos 2017 tarihinde başvuru sonuçları açıklanacak. Başvuru sonuçları MEB’in ana sayfasında ve e-Okul’un sorgu sayfasında yayınlanacak.

21 Ağustos 2017 – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinci başvurular yapılacaktır. Son başvuru saati 25 Ağustos 2017, saat 17:00. İkinci başvuru sonuçları ise 28 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

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Son kontenjan başvuruları ne zaman başlayacak?

28 Ağustos - 06 Eylül 2017 arasında yapılacaktır. Son başvuru saati 06 Eylül 2017, saat 17:00. 08 Eylül 2017 tarihinde son kontenjan başvuru sonuçları açıklanacaktır.

3 başvuruda herhangi bir ortaöğretime yerleşemeyen öğrenci için son süreç nasıl olacak?

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde son nakil başvurular alınıyor. Başvurularda “puan denkliği” aranıyor. Komisyon son nakil sonucunu 15 Eylül 2017 tarihinde açıklayacak.