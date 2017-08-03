Kritik veri açıklandı! Enflasyon...

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,44 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,94 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,23 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,91 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,57 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,56 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,75 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 3,51 İLE GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün yüzde 14,14, sağlık yüzde 11,89, eğlence ve kültür yüzde 11,22 ve lokanta ve oteller yüzde 10,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 0,42 İLE VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ’DE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,63 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,68 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,73 ile Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde gerçekleşti.



Temmuz 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KÖMÜR VE LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,03 ile kömür ve linyit, yüzde 2,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,13 ile makine ve ekipmanlarda gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 2,64, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 1,57 ve içecekler yüzde 1,31 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ SERMAYE MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

BEKLENTİLER YÜZDE 0,03 ARTIŞTI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,03 artacağını tahmin ediyordu.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,03 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,56 ve en yüksek yüzde 0,50 aralığında yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 9,52

Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,52 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 8,80 ve en yüksek yüzde 10,50 olduğu görüldü.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,03) göre, bir önceki ay yüzde 10,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,66'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

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