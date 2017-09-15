2017-ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı

2017-ÖSYS Kılavuzunun 8.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

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Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.