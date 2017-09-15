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    2017-ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 15:12 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:12

    ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi adresinden bugün erişime açılmış bulunuyor. İşte 2017-ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

    2017-ÖSYS Kılavuzunun 8.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

    Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

    Etiketler: ösym , ösys , milli sporcu yerleştirme sonuçları
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