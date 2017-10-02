2017 Nobel Tıp Ödülü, biyolojik saat çalışmasına verildi

2017 Nobel Tıp Ödülü'nün bu seneki sahipleri, ABD'li bilim insanları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young oldu.

Biyolojik saatimizi inceleyen ve iç yüzünü aydınlatan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young'un bulguları bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimi doğrultusunda nasıl adapte ettiklerini açıklıyor.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Yeryüzünde hayat, gezegenimizin dönüşüyle uyumludur. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç, biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young'ın çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu bilim insanlarının çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimiyle nasıl uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik'in yansıttığı habere göre, Hall, Rosbash ve Young, örnek organizma olarak meyve sineklerini kullandıkları çalışmalarında günlük biyolojik ritmi kontrol eden genleri buldular.

ABD'li bilim insanları, bu genin gece artan ve gün içinde de azalan bir protein ürettiğini keşfetti.

Sirkadiyen ritmini oluşturan diğer protein unsurlarını da bulan bilim insanları, hücre içinde kendi kendine işleyen saatin mekanizmasını gözler önüne serdi.

Bilim insanları, insanlar dahil tüm çok hücreli organizmaların hücrelerinde aynı ilkelere göre işleyen bir biyolojik saat olduğunu ortaya çıkardı.

Hall, Rosbash ve Young, 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 3,4 milyon lira) tutarındaki ödülü paylaşacak. Üç bilim insanına, 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.

JEFFREY C. HALL

New York'ta 1945'te dünyaya gelen Jeffrey C. Hall, 1971'de Seattle'daki Washington Üniversitesinden mezun oldu. Hall, Maine Üniversitesinde görev yapıyor.

MICHAEL ROSBASH

Kansas City'de 1944'te doğan Michael Rosbash, 1970'te Massachusetts Institute of Technology'den mezun oldu. Rosbash, çalışmalarını Waltham Üniversitesinde sürdürüyor.

MICHAEL W. YOUNG

Miami'de 1949'da dünyaya gelen Michael W. Young, 1975'te Teksas'taki Austin Üniversitesinden mezun oldu. Young, 1978'ten bu yana New York'taki Rockefeller Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.