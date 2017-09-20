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    Hürriyet >Eğitim>2017-Mühendislik tamamlama tercihi 21-28 Eylül’de

    2017-Mühendislik tamamlama tercihi 21-28 Eylül’de

    Hürriyet Eğitim
    20.09.2017 - 15:24 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 15:25

    ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017-Mühendislik tamamlama işlemleri 21 Eylül’de başlayacak. Adaylar, 28 Eylül’e kadar tercihte bulunabilecek.

    2017 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları’na (2017-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemi için adayların tercih işlemleri 21 Eylül’de başlayacak, 28 Eylül’de sona erecekAdaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamında yapacak.

    2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar veya 2017 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları’nın (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercihte bulunabilecek. ÖSYM, adayları tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri konusunda uyardı.

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    Etiketler: ÖSYM , aday , tercih , kılavuz
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