2017-Mühendislik tamamlama tercihi 21-28 Eylül’de

2017 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları’na (2017-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemi için adayların tercih işlemleri 21 Eylül’de başlayacak, 28 Eylül’de sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamında yapacak.

2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar veya 2017 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları’nın (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercihte bulunabilecek. ÖSYM, adayları tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri konusunda uyardı.

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