2017 Müdür Yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı?

2017 Müdür Yardımcılığı atama sonuçları için öğretmenlerin sorgusu devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava katılan on binlerce kişi, Müdür Yardımcılığı atama sonuçları için araştırmalara başladı. Peki, resmi takvime göre bu günlerde açıklanması beklenen Müdür Yardımcılığı atama sonuçları için son durum nedir?

MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Müdür Yardımcılığı atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yönetici değerlendirme takvimine göre 5-15 Eylül tarihleri arasında duyurulacak. Duyuruyla birlikte ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine de duyuru, başvuru ve görevlendirme gerçekleştirilecek.

Şu an için 4 ilde atama sonuçları duyuruldu. İşte, o iller;

AFYON İL MİLLİ EĞİTİMİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ANKARA İL MİLLİ EĞİTİMİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YALOVA İL MİLLİ EĞİTİMİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİMİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OKUL, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GİBİ KURUMLARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ İŞLEMLER NELERDİR?

Değerlendirme ve sözlü sınav komisyonu/komisyonları, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulacaktır.

1.2. Münhal bulunan eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

1.3. Görev süresi dolan eğitim kurumu yöneticileri belirlenerek, ilgili kişilere bildirimi sağlanacaktır.

1.4. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhaların onaylanma işlemleri kesinlikle takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır.

1.5. Adaylar, başvurularını Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun olarak yapacaklardır. Görevlendirme şartlarını taşımadığı halde görevlendirildiği daha sonra tespit edilenlerin görevlendirmesi iptal edilecektir.

1.6. Elektronik ortamda başvuru esnasında oluşacak sistemsel hatalarla ilgili adaylar ile okul ve kurumlar, Mebbis Başvuru ve onay ekranındaki “Yardım Masası” butonundan bildirimde bulunacak ve İl MEBBİS Yöneticisine ulaşan bildirimlerin Bakanlığa gönderilmesi sağlanacaktır.

1.7. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun başvurular okul/ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince süresi içerisinde onaylanacaktır.

1.8. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen iş ve işlemler sorumlu kişilerce süresi içerisinde, doğru, eksiksiz ve tam olarak yerine getirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ilgili kişi ve kurumlar sorumlu olacaktır.

1.9. Eğitim kurumu yönetici görevlendirme onayları okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

1.10. Milli Eğitim Müdürlüklerince, 2017 yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak açıklamalar zamanında adaylara duyurulacaktır.

1.11. Yönetici görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemler Yönetmelik hükümleri ile aşağıdaki Kılavuzda yer alan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.