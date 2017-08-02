LYS tercihleri bugün açıklanıyor mu? ÖSYM LYS sınav takvimi

2017 LYS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak eden milyonlarca öğrenci konuyla ilgili sorgulamalarına ve araştırmalarına devam ediyorlar. 18 Temmuz'da LYS tercih işlemlerinin başlamasının ardından 26 Temmuz günü tercih işlemleri son buldu. LYS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler LYS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Sosyal medyadan da konuyla ilgili binlerce yorum yapılmaya başlandı. Peki, 2017 LYS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından konu hakkında verilmiş net bir tarih olmaması ile birlikte LYS tercih sonuçlarının bu ay içinde açıklanacağını tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları duydukları heyecanı sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte LYS tercih sonuçlarına ilişkin o yorumlardan bazıları!

adım seni bağlamaz‏ @Fenasal4

#HaberinOlsun LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak haberi olana haberdar etsin.

Mehmet Artış‏ @MehmetArt7

Bu sene ygs sonuçlarını lys sonuçlarını geç açıkladılar bugün açıklansa bile tercih sonuçları akşam açıklarlar ya da haftaya

Deniz Çuhadaroğlu‏ @denizcuhadarr

Şu tercih sonuçları açıklansın artık #Lys2017 #lystercih

m‏ @hyunland06

lys sonuçları açıklandığından beri yaşadığım stres yüzünden çöktüm resmen tercih sonuçları açıklandığında da aynı şeyi yaşamak istemiyorum.

vijdankalbeiyigelir‏ @vijdanhepvijdan

Saat 00:01 de Lys tercih sonuçları açıklanacak gibi bir his var. Bakalım gerçeğe ne kadar yakınım

Şafak ŞAMAKAY‏ @Safakaay

YGS'yi bekle, sonucunu bekle, LYS'yi bekle, sonucunu bekle, tercihleri bekle, tercih sonuçlarını bekle yeter be kardeşim

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.