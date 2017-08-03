LYS tercih sonuçları açıklandı mı? 2017 LYS sonuçları merakla bekleniyor...

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Peki üniversite tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte nefesleri tutan o sorunun cevabı...

LYS ne zaman açıklanacak sorusu hayatlarının dönüm noktasında olan birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Üniversite tercihlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştiren ve LYS tercih sonuçları için bekleyişe birçok aday, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, LYS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte, açıklanan tarih hakkında detaylı bilgiler

LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının 3 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.