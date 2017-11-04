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    2017 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK kredi sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 15:03 | Son Güncelleme:

    KYK burs sonuçları için geri sayım devam ederken öğrenciler sonuçların ilan edilmesiyle öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onaylayarak işlemleri sonlandırabilecekler. İlk burs ve kredi ödemesi ise Ocak ayından itibaren yapılacak. Peki KYK burs sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır ve KYK kredi sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar

    KYK burs başvuru sonuçlarıgünlerdir öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencilerin maddi olarak desteklendiği ve eğitimlerini rahat sürdürmeleri için yardımcı olacak KYK bursu ve kredisi için başvurularını tamamlayanlar sonuçlar için beklemeye geçti. KYK burs başvuru sonuçlarını bekleyen tüm öğrenciler şimdi merakla kyk.gov.tr ve yutkur.gsb.gov.tr adresinden gelecek duyurulara odaklandı. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak 5 Kasım sonrasına beklentiler var. Bu yıl burs ve kredi ücretlerindeki artışın ne kadar olduğu merakla bekleniyordu.. Peki KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte KYK kredi bursları için tüm detaylar

    2018 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
    KYK burs ve kredi ücretleri her yıl belirli miktarlarda arttırılır. Geçen yıl 425 lira olarak açıklanan miktar, bu yıl 45 liralık artış ile 470 lira olarak açıklandı. Bir öğrenci hem burs hem de kredi alamaz. Ödemeler, normal eğitim süresince yapılır. Burs, öğrencilere karşılıksız olarak verilirken kredi ise karşılıklıdır. Öğrenim süresi sona erdikten sonra öğrenciler, kredi miktarını peşin olarak ya da taksitle geriye öderler.

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    KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    - Ön lisans ve lisans öğrencileri
    - İki yıllık üniversite mezunu olup, dört yıllık üniversitenin üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden geçiş yapan öğrenciler (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)
    - Yüksek lisans öğrencileri (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)
    - Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olanlar
    - ÖSYM sınav sonuçlarına göre herhangi bir puan türünde ilk 100’e girmiş olanlar

    KYK bursundan yararlanamayacak olanlar;

    - Kurumdan daha önce burs ya da kredi almış olanlar
    - Yüksek lisans hazırlık sınıfında olan öğrenciler
    - Öğretim kurumu kayıt tarihi itibariyle, bir yıl kaybı olanlar
    - Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar
    - Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri
    - Yabancı uyruklu öğrenciler

    ÖNCELİK BELGELERİ NELERDİR?

    KYK burs başvurusu yapan öğrenciler tarafından gönderilmesi gereken öncelik belgeleri;

    - Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),
    - Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)
    - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurum tarafından araştırılacaktır.)
    - Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurum tarafından araştırılacaktır.)
    - Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular kurum tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)
    - Anne ve babası vefat edenler(Kurum tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

    BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİ ARASINDAKİ FARK
    T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Öğrenim Kredisi, Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Katkı Kredisi ise yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

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