Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, hazırlıklar hız kazandı. Tüm İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan ve Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl eylül ayı içerisinde idrak edilecek. Yılın 2. dini bayramı olan bu özel gün, tatil yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat oluyor. Bu nedenle hem dini vecibelerini yerine getirecek olanlar hem de tatil planını Kurban Bayramı’na saklayan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. Peki 2017 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı tarihi kesin olarak belli oldu. Buna göre;

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle 31 Ağustos Arefe gününün de resmi tatil olması bekleniyor. Bu nedenle toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ

Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur.