MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>2017 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

    2017 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 10:16Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:16

    2017 Kurban Bayramı tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Tatil planı yapacak olan ve kurban ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hem Kurban Bayramı tarihini hem de tatil sürecini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı bu yıl ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

    Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, hazırlıklar hız kazandı. Tüm İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan ve  Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl eylül ayı içerisinde idrak edilecek. Yılın 2. dini bayramı olan bu özel gün, tatil yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat oluyor. Bu nedenle hem dini vecibelerini yerine getirecek olanlar hem de tatil planını Kurban Bayramı’na saklayan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. Peki 2017 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

    BAYRAM  TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı tarihi kesin olarak belli oldu. Buna göre;

    31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

    1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

    2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

    3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

    4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

    Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle 31 Ağustos Arefe gününün de resmi tatil olması bekleniyor. Bu nedenle toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

    KURBAN  BAYRAMI İBADETLERİ

    Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur.

     

     

    Etiketler: Kurban Bayramı , Kurban Bayramı ne zaman , kurban bayramı tatili
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri