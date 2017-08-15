2017 KPSS- Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı

2017 Kamu Personel Seçme Sınavına (2017-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 15 Ağustos tarihiyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı. Branş bazında sıralamaların adayların lisans alanları kullanılarak yapılması sebebiyle, ÖABT adaylarının sınava girdikleri ÖABT alanındaki sıralamalarını görmeleri için, MEB’in http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/11114339_9_cizelgeveesaslar.pdf linkinde yer alan atamaya esas olan bu alanda kabul ettiği lisans alanlarına dikkat etmesi gerekiyor. Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıda bağlantıdan erişilebilir.”

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

ÖABT Alanları ve İlgili Lisans Programları