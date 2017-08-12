2017 ikinci çeyrek ve ilk yarı bilançoları

TEB’DEN KREDİLERİN YARISI KOBİ’LERE

TÜRK Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı 80.4 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 589.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam 60 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı. TEB’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3.17 seviyesinde gerçekleşti. Toplam mevduat ise yüzde 4 artarak 51.6 milyar TL’ye ulaştı. TEB’in öz kaynakları yüzde 8 artarak 8.4 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16.71 oldu. Online bankacılığı aktif olarak kullanan müşterin oranı, yüzde 40’a ulaştı.

TÜRKİYE FİNANS 186 MİLYON LİRA KÂR ETTİ

TÜRKİYE Finans Katılım Bankası, 2017 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka yılın ilk yarısında elde ettiği toplam 186 milyon TL net dönem kârı ile geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 5.6 artırdı. İlk altı aylık dönemde bankanın aktif büyüklüğü ise 37.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Wael Abdulaziz Raies, “Katılım bankacılığı prensipleriyle uyumlu, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte bu ürün ve hizmetlerimizi sunuyor olacağız” dedi.

VAKIFBANK’TAN 210 MİLYAR TL DESTEK

VAKIFBANK, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2017 yılının ilk yarısında 2 milyar 121 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile ekonomiye sağladığı destek 210 milyar TL’ye ulaşırken Banka’nın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 22 artışla 236 milyar TL’yi aştı. Bankanın özkaynak karlılığı yüzde 20.8 gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Hem yıllık hem de çeyreklik bazda tüm ana bilanço kalemlerinde sektörden daha hızlı büyüdük ve başta krediler, aktifler ve mevduatlar olmak üzere her segmentte pazar payımızı artırmaya devam ettik” dedi.

ZİRAAT KATILIM’DA YÜZDE 40 FON ARTIŞI

ZİRAAT Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın 2017 ikinci çeyreğinde nakdi finansmanda 7.9 milyar TL, gayri nakdi finansmanda ise 4.8 milyar TL’ye ulaşarak, toplam fon kullandırım büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre yüzde 40 artışla 12.7 milyar TL’ye yükselttiğini belirterek “Ziraat Katılım yılın ilk yarısına göre toplanan fonlarını yüzde 31 arttırarak 7.3 milyar TL toplam fon büyüklüğüne ulaştı. Bankamız bilanço büyüklüğünü de 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 37 oranında artırarak 10.9 milyar TL’ye yükseltirken öncü katılım bankası olma vizyonu ile büyümesini hız kesmeden sürdürdü” dedi.

DOĞTAŞ KELEBEK’TEN YÜZDE 46 BÜYÜME

MOBİLYA sektörünün önde gelen firması Doğtaş Kelebek Mobilya, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüme gerçekleştiren Doğtaş Kelebek Mobilya’nın CEO’su Ersin Serbes, “Geride bıraktığımız 1 yıl içerisinde hayata geçirilen uygulamalar, yatırımlar, alınan tedbirler ve iyileştirme çalışmaları sonucunda kısa sürede başarı hikayesi yarattık. Net kâr 3.8 kat arttı. Kelebek ve Doğtaş olarak hazırladığımız yeni mağaza konseptlerimizin uygulamaya geçtiği mağazalarımızda da ortalama cirolarda yüzde 50’ye varan oranlarda artış yaşandı” dedi.