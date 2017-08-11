2017 ikinci çeyrek ve ilk yarı bilançoları

BURGAN Bank 2017 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârını 60 milyon TL, net kârını ise önceki senenin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 45 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank geçen yıla göre aktif büyüklüğünü yüzde 28 artışla 17 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 30 artışla 13 milyar TL’ye, müşteri mevduatını yüzde 27 artışla 9 milyar TL’ye yükseltti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “2017 yılında takipteki kredilerin nakdi kredilere oranı sektör ortalamasının altında kalarak yüzde 2.1 gerçekleşti” şeklinde konuştu.

7 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

SON dönemlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Migros, 2017’nin ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Migros’un konsolide satışları, 2017’nin ilk yarısında yüzde 38.5 arttı ve 7 milyar TL’yi aştı. Kipa dahil konsolide satış büyümesi, yılın ikinci çeyreğinde daha da güçlü seyretti ve yüzde 47.1 oldu. Migros, 2017 yılının ilk 7 ayında, 4’ü yurtdışında Ramstore olmak üzere 117 yeni mağaza açtı. Diğer taraftan şirket 2017 yılındaki yeni mağaza açma hedefini 180 mağazaya çıkardı. Ayrıca, Kipa’nın yıllık konsolide satış büyümesi hedefi yüzde 35’e yükseltildi.

FİBABANKA KREDİLERİ YÜZDE 36 ARTTIRDI

FİBABANKA, 2017 Haziran sonu itibarıyla vergi öncesi kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 90.7 milyon TL’ye yükseltti. Bankanın net kârı 72.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Fibabanka’nın toplam kredileri, yüzde 36 artışla, 13.6 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin yüzde 57’sini oluşturarak 10.8 milyar TL’ye yükseldi. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert “Bankamız, 2017 yılında da büyümesine istikrarlı bir şekilde devam etmekte ve orta ölçekli banka olma hedefine uygun hareket etmektedir” dedi.

KUVEYT TÜRK’ÜN KÂR ARTIŞI YÜZDE 35.9

KUVEYT Türk Katılım Bankası’nın 2017 yılının ilk yarısındaki net kârı 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 35.9 artarak 349 milyon TL’ye ulaştı. Toplam aktiflerini 52 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, öz varlıklarını ise 4.3 milyar TL’ye yükseltti. İlk altı ayda toplanan fon büyüklüğü, 2016 yılsonuna kıyasla yüzde 14.2 artışla 36.4 milyar TL, kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 13.3 artışla 33.9 milyar TL oldu. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2017’nin ilk yarısında net karımızı yüzde 35.9 artırarak büyümemizi sürdürüyoruz” dedi.

ODEABANK AKTİFİ 37.4 MİLYAR LİRA

ODEABANK yılın ikinci çeyreğinde net kârını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artırarak 150.3 milyon TL’ye yükseltirken aktifleri 37.4 milyar TL, toplam kredileri 26.8 milyar TL, mevduat büyüklüğü ise 28.4 milyar TL seviyesine ulaştı. Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, “Güçlü finansal performansımızı yılın ikinci çeyreğinde de sürdürüyoruz. Bu yılın ilk yarısında kârlılığımızı, geçen yılın aynı döneminin iki katına yükseltmeyi başardık. Ayrıca sermaye yeterlilik rasyomuzu da güçlendirdik” dedi.

ŞEKERBANK’TAN 8 BİN KOBİ’YE KGF

ŞEKERBANK 2017 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Bilanço büyüklüğünü yıllık yüzde 17 artışla 27 milyar TL’ye ulaştıran Şekerbank’ın aktiflerinin yüzde 69’unu krediler oluşturdu. Kredi büyüklüğünü yıllık yüzde 15 artışla 18.5 milyar TL’ye yükselten Banka, ilk altı aylık dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında 8.000’e yakın KOBİ’ye finansman sağladı. Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, kuruluşundan gelen küçük üreticiyi destekleme misyonunu bugün de yerine getirerek çiftçilere, esnafa, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere her dönem öncelik verdiklerini belirtti.