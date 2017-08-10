2017 ikinci çeyrek ve ilk yarı bilançoları

AKBANK AKTİFLERİ YÜZDE 7.1 BÜYÜTTÜ

AKBANK Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2017 yılı ilk yarısındaki finansal performansına ilişkin yaptığı açıklamada “Ülkemiz tekrar istenen yüksek büyüme oranlarına ulaştı. Akbank kuvvetli finansalları ve likiditesi ile piyasalardaki etkinliğini sürdürdü, yüksek performansını korudu. Bankamız yılın ilk 6 ayında aktiflerini yüzde 7.1 büyüterek 315 milyar TL’ye çıkardı” dedi. 2017’nin ilk yarısında Akbank’ın 3 milyar 827 milyon TL brüt kâr elde ettiğini kaydeden Binbaşgil, “Nakdi ve gayrinakdi kredilerimizle ekonomimize toplam 235 milyar TL kredi desteği sağladık” dedi.

DENİZBANK’IN NET KÂRI YÜZDE 32 ARTTI

DENİZBANK Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”747 şube ve 15 bine yakın çalışan ile faaliyet gösteren bankamızın aktifleri 2017’nin ilk yarısında yıllık yüzde 24 artarak 147 milyar TL’ye ulaştı, net kârı ise yüzde 32 yükselerek 1 milyar TL’yi geçti” dedi. Bankanın 2017 yılının ilk yarısında DenizBank’ın yıllık olarak konsolide bazda mevduatı yüzde 33’lük artış ile 100 milyar TL’ye, toplam kredileri yüzde 26’lık artış ile 135 milyar TL’ye ulaştı. Ateş, 1.4 milyonu aşkın KOBİ’ye doğrudan sağladıkları finansal destekle son üç yıldır bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdüklerini belirtti.

GARANTİ’NİN BÜYÜKLÜĞÜ 335.9 MİLYAR LİRA

GARANTİ Bankası’nın, konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 335 milyar 942 milyon 185 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 272 milyar 980 milyon 362 bin TL’ye yükseldi. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil,“Uluslararası piyasalarda ilk defa Basel III uyumlu, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdik. 4 milyar dolar ile rekor talep gören ihracımız, Türkiye’den bir bankanın Basel III kapsamında gerçekleştirdiği en düşük maliyetli ve en yüksek tutarlı işlem oldu.”

HALKBANK KREDİLERİ YÜZDE 26.1 ARTTIRDI

HALKBANK 2016 yılının ikinci çeyrek dönemine göre toplam kredilerini yüzde 26.1 artırarak 231 milyar 276 milyon TL’ye taşıdı. Halkbank’ın KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu ticari kredileri ise 2016 yılsonuna göre yüzde 14 artış göstererek 144 milyar 178 milyon TL’ye yükseldi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin uluslararası ölçekte sahip olduğu olumlu yatırım algısının devam edeceğini belirterek, “İlk yarısını geride bıraktığımız 2017 yılında makro göstergeler Türkiye ekonomisi lehine bir hareketliliği işaret ediyor. Kredilerimizi büyütürken, aktif kalitemizi de korumayı başardık” dedi.

ING BANK’IN AKTİF TOPLAMI 58 MİLYAR TL

ING Bank Türkiye’nin konsolide finansal sonuçlara göre; 2017 yılının ilk yarısında bankanın aktif toplamı 58 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 550 milyon TL oldu. ING Bank’ın özkaynaklar hacmi 5.4 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.40 seviyelerine ulaştı. ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “2017 yılının ilk yarısını da başarılı bir performans ile tamamladık. Vergi öncesi kârımız 550 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler toplamımız 44 milyar TL’ye ulaşırken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” dedi.

TÜRK TELEKOM’UN KÂRI 3.5 KAT ARTTI

TÜRK Telekom, 2017 ikinci çeyrekte yüzde 14.2’lik rekor yıllık büyüme ile 4.5 milyar TL’den fazla gelir elde etti. Türk Telekom’un gelirleri yılın ilk yarısında 8.8 milyar TL’yi aştı. Türk Telekom’un net kârı ise 2017’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 katına çıktı. 2016 ikinci çeyreğinde 248 milyon TL net kâr kaydeden Türk Telekom, 2017’nin aynı döneminde kârını 890 milyon TL’ye yükseltti. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “2017 büyüme öngörülerimizi revize ettik. 2016’ya kıyasla yüzde 8-9 seviyesinden çift haneye çıkararak yüzde 10-11 seviyesine yükselttik” dedi.