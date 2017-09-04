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2017 hedefi 1300 ton orkinos ihraç etmek

Hürriyet Haber
04.09.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 21:59

TÜRKİYE’nin Japonya’ya gönderdiği ürünlerin başında gelen orkinos balığında ihracat rakamlarının arttırılması hedefleniyor.

Kasım ayında Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından avlama kotalarının artırılması beklenen orkinos balığında, Kılıç Deniz’in ihracat hacmi 20 milyon dolar. İhraç ettikleri ülkelerin başında Japonya’nın geldiğini söyleyen Kılıç Deniz Koordinatörü Hakan Adamcıl, “Kılıç Deniz olarak Japonya, Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkelere orkinos balığı ihraç ediyoruz. Ancak bu ülkeler arasında Japonya’nın ağırlığı büyük. Dünyada orkinos balığı tüketiminin yüzde 85’i Japonya’da gerçekleşiyor” dedi.

Etiketler: orkinos , Japonya , gazetehaberleri
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